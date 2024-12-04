Что происходит в Южной Корее после отмены военного положения. Комментарий российского посольства

В Южной Корее нормализовалась обстановка после того, как в стране отменили военное положение. Об этом в среду, 4 декабря, сообщает посольство России в республике.
После того, как в Южной Корее отменили военное положение, ситуация в Сеуле, а также в других городах и провинциях страны стабилизировалась. В настоящее время не наблюдается угроз массовых беспорядков, которые могли бы угрожать жизни граждан. Транспорт, а также объекты промышленной и социальной инфраструктуры работают в обычном режиме.
Россиянам, пребывающим в Южной Корее, рекомендуют внимательно следить за текущими событиями в стране и избегать участия в массовых мероприятиях, которые имеют политическую направленность.
Напомним, президент Южной Кореи неожиданно для всех вечером 3 декабря объявил военное положение в стране. «Я объявляю чрезвычайное военное положение, чтобы искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок», — сказал Юн Сок Ёль в обращении к нации. Позже войска, поддерживающие режим военного положения в Южной Корее, предприняли попытку штурма здания Национального собрания республики. В результате правительство страны проголосовало за отмену военного положения, а руководство администрации президента Южной Кореи подало в отставку.
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