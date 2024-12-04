Что происходит в Южной Корее после отмены военного положения. Комментарий российского посольства

В Южной Корее нормализовалась обстановка после того, как в стране отменили военное положение. Об этом в среду, 4 декабря, сообщает посольство России в республике.

После того, как в Южной Корее отменили военное положение, ситуация в Сеуле, а также в других городах и провинциях страны стабилизировалась. В настоящее время не наблюдается угроз массовых беспорядков, которые могли бы угрожать жизни граждан. Транспорт, а также объекты промышленной и социальной инфраструктуры работают в обычном режиме.