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Общество Сербия намерена принять закон об иноагентах

Сербия намерена принять закон об иноагентах

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6 комментариев

Законопроект об иностранных агентах был внесен в парламент Сербии представителями проправительственного Движения социалистов — Джордже Комленски и Бояном Торбицей. Возглавляет движение вице-премьер Александр Вулин, который также известен своими пророссийскими взглядами и считается одним из самых лояльных к России членов сербского кабинета министров. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Пока что законопроект, предложенный Социалистическим движением, не опубликовали на официальном портале парламента Сербии. Несмотря на это, ключевые моменты документа уже появились в местных СМИ. Согласно проекту, статус иностранного агента могут получить некоммерческие организации и другие объединения, которые получают финансирование от зарубежных субъектов или пользуются их поддержкой. Иноагентами могут стать и те, кто занимается политической деятельностью или иными действиями, способными угрожать демократии, подрывать целостность страны, ограничивать права и свободы граждан, закрепленные Конституцией Сербии, или провоцировать национальную, расовую и религиозную вражду и нетерпимость.

Проект предусматривает обязательное внесение иностранных агентов в реестр Министерства юстиции государства. При этом все материалы, распространяемые иноагентами, должны будут содержать указание на их соответствующий статус. За несоблюдение требований закона предусматривается запрет на осуществление деятельности нарушителя, уголовная ответственность или штрафы суммой от 5 тысяч динаров до 2 миллионов динаров, то есть от 42 евро до 17 тысяч евро.

Ранее Bloomberg сообщал, что турецкие власти подготовили законопроект о противодействии иностранному влиянию. «Законопроект, который должен быть обсужден в парламенте страны — члена НАТО в ближайшие дни, направлен на обуздание тех, кто действует против „безопасности государства или его внутренних или внешних политических интересов“ под влиянием или по приказу иностранной страны или организации», — отмечает издание.

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Сербия Закон об иноагентах
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Комментарии
6
Сила в Правде!!
1 час
изгонят пропутинских наконец хорошо.
Klaustrofobik
55 минут
Несмываемый хочет проиграть везде и сразу. Мудро.
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