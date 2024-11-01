Bloomberg: власти Турции планируют принять закон об иноагентах

«Законопроект, который должен быть обсужден в парламенте страны — члена НАТО в ближайшие дни, направлен на обуздание тех, кто действует против „безопасности государства или его внутренних или внешних политических интересов“ под влиянием или по приказу иностранной страны или организации», — отмечает издание.