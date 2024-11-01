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Общество Bloomberg: власти Турции планируют принять закон об иноагентах

Bloomberg: власти Турции планируют принять закон об иноагентах

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6 комментариев

Турецкие власти подготовили законопроект о противодействии иностранному влиянию. Об этом 1 ноября сообщает Bloomberg.

«Законопроект, который должен быть обсужден в парламенте страны — члена НАТО в ближайшие дни, направлен на обуздание тех, кто действует против „безопасности государства или его внутренних или внешних политических интересов“ под влиянием или по приказу иностранной страны или организации», — отмечает издание.

Несмотря на заявления о том, что проект будет направлен на обеспечение безопасности национальных интересов, общественность беспокоится, что закон будут использовать для подавления инакомыслия. При этом наказание за нарушение подготовленного закона может составлять до семи лет тюремного заключения.

Ранее в Грузии окончательно приняли закон об иноагентах. Грузинский парламент большинством голосов преодолел вето президента страны Саломе Зурабишвили, наложенное на закон о прозрачности иностранного влияния.

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Комментарии
6
Ivanov_I_I
48 минут
теперь и Турцию из кандидатов в члены ЕС выпрут. за недемократичность и несоответствие брюссельским ценностям.
276689045
59 минут
А чего, Франция приняла, у США давно есть, чем Турция хуже?
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