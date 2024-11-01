Bloomberg: власти Турции планируют принять закон об иноагентах

Турецкие власти подготовили законопроект о противодействии иностранному влиянию. Об этом 1 ноября сообщает Bloomberg.
«Законопроект, который должен быть обсужден в парламенте страны — члена НАТО в ближайшие дни, направлен на обуздание тех, кто действует против „безопасности государства или его внутренних или внешних политических интересов“ под влиянием или по приказу иностранной страны или организации», — отмечает издание.
Несмотря на заявления о том, что проект будет направлен на обеспечение безопасности национальных интересов, общественность беспокоится, что закон будут использовать для подавления инакомыслия. При этом наказание за нарушение подготовленного закона может составлять до семи лет тюремного заключения.
Ранее в Грузии окончательно приняли закон об иноагентах. Грузинский парламент большинством голосов преодолел вето президента страны Саломе Зурабишвили, наложенное на закон о прозрачности иностранного влияния.
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