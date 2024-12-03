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Общество За бутлегерами в России начнут следить из космоса

За бутлегерами в России начнут следить из космоса

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11 комментариев

В России с 3 декабря вступили в силу поправки, которые позволяют использовать данные из космоса для поиска нелегальных производств алкогольной продукции. Об этом сообщает «РБК Вино».

Поправки в перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований в области производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции были внесены приказом Минфина РФ в июле этого года. В них говорится о контроле за земельными участками, в границах которых есть технологическое оборудование для производства спиртосодержащей и алкогольной продукции, но лицензии на эту деятельность были приостановлены или аннулированы.

На основе данных дистанционного зондирования из космоса будут контролировать выбросы теплового излучения от зданий и сооружений. Проверять будут не менее двух раз в 30 календарных дней. Также будут следить за дымом и паром, исходящими от зданий, и передвижением грузового транспорта по территории таких участков.

«Нелегальные производства алкогольной продукции — это не тихие кустарщики-самогонщики. Бутлегеры прекрасно понимают, на какие риски они идут, и понятно, что выжимают из производства максимум», — отметил зампредседателя комитета по экономической политике Сергей Алтухов. Эффективность таких методов, по его словам, можно будет оценить через полгода-год, но в условиях ограниченных возможностей надзорных органов и дефицита кадров любые автоматизированные системы мониторинга будут в помощь.

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Незаконное производство алкоголя
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Комментарии
11
Klaustrofobik
39 минут
Осталось ввалить и украсть три офигиллиарда денег в космос и страна бросит пить.
282799367
12 минут
А с незаконный вырубкой леса и несанкционированными свалками можно из космоса бороться? Или "экономически невыгодно"?
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