Препарат, защищающий от ВИЧ, подтвердил свою эффективность. Почему это не вакцина, объяснили в Петербургском Центре СПИД

В медицинском журнале New England Journal of Medicine опубликованы результаты клинического исследования препарата «Ленакапавир» для доконтактной профилактики заражения ВИЧ. В российских СМИ его называют вакциной. Почему это не так, «Фонтанке» рассказала Наталья Сизова, заместитель главного врача по амбулаторной помощи Петербургского Центра по профилактике и борьбе со СПИД.

Еще в 2019 году году американское FDA признало «Ленакапавир» прорывной технологией в лечении ВИЧ. То есть за рубежом он уже пять лет используется в качестве антиретровирусной терапии, задача которой — подавление размножения вируса в организме. Но используется только для тех, кому не подходит стандартная терапия: «Ленакапавир» — это ингибитор капсида — белковой оболочки, генетического материала, защищающего вирус. Препарат воздействует на этот капсид и не дает вирусу размножаться — репликации вируса не происходит. Он был разработан для пациентов, у которых ВИЧ стал резистентным к обычным антиретровирусным препаратам и слабо ими подавлялся. «Ленакапавир» добавляли к стандартной схеме АРВТ — кололи один раз в шесть месяцев и получали очень хороший эффект. В этом качестве он вошел в европейские и американские клинические рекомендации как АРВ-препарат нового класса», — объясняет Наталья Сизова.

Производители препарата — компания Gilead опробовали его применение для так называемой доконтактной профилактики. То есть для здоровых людей, у которых есть частые половые контакты с людьми из групп риска по ВИЧ. Сейчас им рекомендуется прием «Трувады», на 86% предотвращающий заражение при незащищенном половом контакте: таблетка в день — и занимаешься сексом без презерватива.

Как рассказала Наталья Сизова, Gilead провела исследование на пяти тысячах женщин Африки. Одна половина в течение года принимала «Труваду», другая делала инъекции «Ленакапавира». На «Труваде» 16 женщин после секса с ВИЧ-инфицированным заразились, на «Ленакапавире» — заражений не было. Позже провели исследование и в других странах (США, Бразилии, Мексике) и тоже получили хорошие результаты. Теперь, по всей вероятности, препарат будет внесен в рекомендации не только по лечению инфицированных ВИЧ, но для профилактики тех, кто практикует незащищенные половые контакты с людьми из групп риска (наркозависимыми, ВИЧ-инфицированными, не получающими АРВ-терапию).

В России «Ленакапавир» не зарегистрирован, а значит, недоступен ни для лечения, ни для доконтактной профилактики. Впрочем, и после регистрации здоровый человек, имеющий сексуальные связи с людьми из групп риска, вряд ли позволил бы себе купить его за 40 тысяч долларов на год. Сегодня и доконтактная «Трувада», стоимостью 14-17 тысяч рублей на месяц (таблетки надо принимать ежедневно), врачами рекомендуется, но бесплатно — по аналогии с препаратами для АРВТ — не выдается. Значит, ничего дешевле и надежнее презерватива у нас пока нет.