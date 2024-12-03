Запад заручился поддержкой стран Африки в борьбе с экспортом российских алмазов

G7 и ЕС договорились с Ботсваной о сертифицировании ее продукции на алмазном рынке и ведут переговоры с Намибией и Анголой о создании аналогичного офиса для проверки их добычи. Об этом 2 декабря сообщает Politico.

Эти меры призваны поддержать конкурентов России — крупнейшего в мире производителя алмазов по объему, чтобы сократить доходы от их продажи. В начале 2024 года страны ЕС и G7 ввели санкции против российских алмазов, однако отследить происхождение камней до заключения договоренностей со странами Африки было практически невозможно.

Для Ботсваны алмазы составили 63% от всего экспорта в 2023 году, а для богатой нефтью Анголы — почти 10%. Ангола вполне может стать крупнейшим производителем алмазов в мире, после того как продала долю «Алросы» в местном совместном предприятии оманскому инвестиционному фонду.

Ботсвана — второй по величине производитель после России — согласилась на прошлой неделе начать сертификацию необработанных алмазов, вывозимых из страны с ее шахт. Пункт проверки экспорта откроется как можно скорее в следующем году по чертежу, полученному от Антверпенского всемирного алмазного центра (AWDC), который сертифицировал входящие поставки.

Проверка даст партии алмазов номер, который будет перемещаться вместе с камнями по цепочке создания стоимости. Это должно предотвратить их смешивание с российскими алмазами в торговом узле, таком как Дубай, или в центре огранки, таком как индийский город Сурат. В марте 2024 года Индия увеличила закупки российских алмазов более чем в два раза в годовом выражении — до 728 тысяч карат.