Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -2

3 м/c,

ю-з.

 761мм 84%
Подробнее
3 Пробки
USD 107,74
EUR 114,31
От чего зависит рост цен
Копим на будущее
Что за жижа лезет из метро
Как убили Кирова
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Мужчина со шрамом преследовал девочку до квартиры в Полюстрово. Его спугнула случайность

Мужчина со шрамом преследовал девочку до квартиры в Полюстрово. Его спугнула случайность

1 514
5 комментариев

Петербурженка заявила о домогательствах взрослого к дочери-школьнице в Красногвардейском районе. Незнакомец по собственной прихоти решил проводить девочку до квартиры и получить поцелуй, но не на прощание.

Как стало известно «Фонтанке» 2 декабря, женщина обратилась в полицию накануне, услышав от 15-летней дочери рассказ о её возвращении домой. Девочка зашла в парадную 19-этажки в Полюстрово в воскресенье около семи часов вечера. По предварительным данным, в лифте она оказалась в компании пожилой дамы, курьера и мужчины со шрамом на лице — с виду приезжего, которого вроде бы уже видела, когда шла с автобусной остановки.

Он же вышел с ней на 14-м этаже и попытался завязать знакомство, осыпая далёкими от приятных комплиментами и хватая за руки. Интересовался в том числе возрастом, но, услышав в ответ «14 лет», пыл не растерял и полез с поцелуями. Спастись от нездорового внимания помог телефон девочки. Поступивший на него звонок как будто испугал мужчину — он поторопился скрыться.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Преследование
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY11
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Klaustrofobik
21 минута
Гастер или наши мальчики?
265845724
9 минут
Шерсть 100 пудово
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Вышел новый LegalTech сервис «Гарант ЧекДок Премиум»
29 ноября, 16:10
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
ВТБ и ВШМ СПбГУ запускают образовательную программу для клиентов банка
2 декабря, 13:11
ТОП 5
Новости компаний
ВТБ и ВШМ СПбГУ запускают образовательную программу для клиентов банка
2 декабря, 13:11
ГБОУ школа № 142 стала «Лучшим проектом социальной инфраструктуры»
2 декабря, 13:05
От товара к скандалу: как маркетплейсы превращаются в поле для патентных троллей
1 декабря, 14:00
Мир на экране: как мобильные приложения меняют бизнес и повседневную жизнь
1 декабря, 14:00
«Искусственный интеллект уже соображает лучше плохого врача». Как медицина, финансы и строительство пытаются подружиться с нейросетями
30 ноября, 18:00
Setl Group получил награду в профессиональном конкурсе «Строитель года»
29 ноября, 18:45
GloraX получил разрешение на строительство первого дома нового ЖК в Нижнем Новгороде
29 ноября, 18:10
Большая перемена. На Царскосельских холмах готовится к открытию новая школа
29 ноября, 18:00
Эксперты Группы «Эталон» выступили на конференции
29 ноября, 17:55
Объявлены победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес»
29 ноября, 17:52
Квартира в Московском районе в рассрочку
29 ноября, 17:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставку по вкладу «Выгодный старт»
29 ноября, 16:15