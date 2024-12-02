Мужчина со шрамом преследовал девочку до квартиры в Полюстрово. Его спугнула случайность

Петербурженка заявила о домогательствах взрослого к дочери-школьнице в Красногвардейском районе. Незнакомец по собственной прихоти решил проводить девочку до квартиры и получить поцелуй, но не на прощание.

Как стало известно «Фонтанке» 2 декабря, женщина обратилась в полицию накануне, услышав от 15-летней дочери рассказ о её возвращении домой. Девочка зашла в парадную 19-этажки в Полюстрово в воскресенье около семи часов вечера. По предварительным данным, в лифте она оказалась в компании пожилой дамы, курьера и мужчины со шрамом на лице — с виду приезжего, которого вроде бы уже видела, когда шла с автобусной остановки.

Он же вышел с ней на 14-м этаже и попытался завязать знакомство, осыпая далёкими от приятных комплиментами и хватая за руки. Интересовался в том числе возрастом, но, услышав в ответ «14 лет», пыл не растерял и полез с поцелуями. Спастись от нездорового внимания помог телефон девочки. Поступивший на него звонок как будто испугал мужчину — он поторопился скрыться.