«Каюсь». Задержан снимавший издевательства над подростком на свидании в Яблоновском саду

В деле о нападении на подростка в Невском районе Петербурга появился третий фигурант. Он рассказал, как юношу, который пришёл на первое свидание, дважды ставили на колени и заставляли извиняться, теперь каяться приходится ему — тоже на камеру.

Источник: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

Как сообщили в петербургском Следственном комитете 2 декабря, задержанному 22 года. Ему уже предъявили обвинение в хулиганстве и разбое. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

На кадрах, опубликованных ведомством, молодой человек рассказывает, что стоял позади тех, что руками и ногами избивали 16-летнего студента. Своё участие описывает скромно: по просьбе знакомых достал камеру и начал снимать извинения, которые заставляли приносить на коленях.

«Потом отвели в лес, ещё раз посадили на колени и сказали снова извиняться», — говорит он. — «Да, я сглупил. Сделал такую глупость и каюсь. В будущем такое преступление совершать не планирую».

Ещё двоих задержали вечером 30 ноября. Это 16-летняя первокурсница лицея и второкурсник колледжа, который на днях готовился отмечать 17-летие. Обоих поместили в изолятор временного содержания.

Нападению подвергся 16-летний второкурсник другого колледжа. 29 ноября он впервые встретился с блондинкой, с которой познакомился в чат-боте. Их прогулку в Яблоновском саду прервала компания в масках. Спутница подростка, похоже, была с ними знакома. Её кавалеру заявили, что девушке 14 лет, заставили извиняться и вынудили снять штаны, а после начали стрелять из пневматического пистолета по ягодицам. С телефона пострадавшего перевели 410 рублей на счёт одного из нападавших. Как раз его и задержали на следующий день.