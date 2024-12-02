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Происшествия «Каюсь». Задержан снимавший издевательства над подростком на свидании в Яблоновском саду

«Каюсь». Задержан снимавший издевательства над подростком на свидании в Яблоновском саду

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12 комментариев

В деле о нападении на подростка в Невском районе Петербурга появился третий фигурант. Он рассказал, как юношу, который пришёл на первое свидание, дважды ставили на колени и заставляли извиняться, теперь каяться приходится ему — тоже на камеру.

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Как сообщили в петербургском Следственном комитете 2 декабря, задержанному 22 года. Ему уже предъявили обвинение в хулиганстве и разбое. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

На кадрах, опубликованных ведомством, молодой человек рассказывает, что стоял позади тех, что руками и ногами избивали 16-летнего студента. Своё участие описывает скромно: по просьбе знакомых достал камеру и начал снимать извинения, которые заставляли приносить на коленях.

«Потом отвели в лес, ещё раз посадили на колени и сказали снова извиняться», — говорит он. — «Да, я сглупил. Сделал такую глупость и каюсь. В будущем такое преступление совершать не планирую».

Ещё двоих задержали вечером 30 ноября. Это 16-летняя первокурсница лицея и второкурсник колледжа, который на днях готовился отмечать 17-летие. Обоих поместили в изолятор временного содержания.

Нападению подвергся 16-летний второкурсник другого колледжа. 29 ноября он впервые встретился с блондинкой, с которой познакомился в чат-боте. Их прогулку в Яблоновском саду прервала компания в масках. Спутница подростка, похоже, была с ними знакома. Её кавалеру заявили, что девушке 14 лет, заставили извиняться и вынудили снять штаны, а после начали стрелять из пневматического пистолета по ягодицам. С телефона пострадавшего перевели 410 рублей на счёт одного из нападавших. Как раз его и задержали на следующий день.

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Комментарии
12
В д. Гадюкино - дожди.
27 минут
Кому нужны эти извинения? У горных академиков научились? В колонию, и забыть про него года на три. Не надо ничего показывать и извиняться.
мухомор
30 минут
"Да, я сглупил. Группой лиц по предварительному сговору пойти по тяжкой статье. В ближайшие 5-6 такое преступление совершать не планирую. Буду занят"
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