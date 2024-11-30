Скажи «педофил» и раздевайся. Защитники блондинки в Яблоновском саду 27 раз стреляли в ягодицы подростка

Стали известны подробности первого свидания студента в Невском районе Петербурга, которое может возглавить список самых неудачных. Спасаться от блондинки и её «братьев» пришлось, одеваясь на ходу.
По данным «Фонтанки», 30 ноября 16-летний пострадавший уточнил, что нападавших в Яблоновском саду было минимум шестеро. С группой молодых людей в масках он столкнулся накануне вечером у моста через реку Оккервиль, к которому уговорила прогуляться светловолосая визави. С ней 28 ноября второкурсника колледжа свёл бот знакомств. Девушка представилась Машей, сказала, что ей якобы 17 лет и, со слов юноши, настаивала на реальном знакомстве, обещая, что оно будет более чем близким.
Увидев компанию, прервавшую тет-а-тет, подросток попытался сбежать, но быстро оказался на земле под градом ударов. Тогда же узнал, что новой знакомой будто бы 14 лет, хотя выглядела она старше и зовут её, похоже, не Маша. На более юном возрасте девушки настаивали нападавшие, назвавшиеся её «братьями». 16-летнего второкурсника окрестили педофилом, поставили на колени и заставили извиняться на камеру. После, с его слов, вынудили снять штаны, повернуться спиной и по очереди стреляли из пневматики в ягодицы. Поучаствовали и «Маша» с подругой.
В больнице, как рассказал юноша, насчитали 27 следов от стрельбы на ногах и ягодицах. 410 рублей — всё, что было на карте студента, — с его телефона перевёл один из нападавших, которому пришлось сказать пароли.
Не найдя ничего интересного в вывернутых карманах, подростку поручили раздеться и бежать — с одеждой в руках. Он вынужден был подчиниться. Одевшись на ходу, юноша связался с родителями.
Материальный ущерб больше, чем похищенное с карты. Агрессивная компания разбила очки, которые в прошлом году покупали за 30 тысяч рублей.
Заявление в полицию написал отец юноши. Полиция ищет обидчиков. Уголовное дело поручил возбудить глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
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