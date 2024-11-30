Бастрыкин хочет знать, как прошло первое свидание студента с блондинкой в Петербурге

Председатель ведомства ждёт доклад об обстоятельствах нападения на студента, гулявшего с девушкой в Яблоновском саду. По информации «Фонтанки», в засаду попал 16-летний второкурсник колледжа, впервые встретившийся с подругой из Telegram. Он рассказал, что поддался уговорам девушки и свернул в сад, где его остановила незнакомая компания. Молодые люди в масках представились братьями спутницы и заявили, что ей 14, а не 17 лет, как был уверен юноша. Дальше студента, с его слов, заставили снять штаны, обстреляли из пневматики, разбили очки и вынудили перевести на незнакомый номер всё, что было на карте, — 410 рублей.