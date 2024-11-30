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Происшествия Бастрыкин хочет знать, как прошло первое свидание студента с блондинкой в Петербурге

Бастрыкин хочет знать, как прошло первое свидание студента с блондинкой в Петербурге

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22 комментария

Глава Следственного комитета России поручил возбудить уголовное дело после неудачной встречи второкурсника с девушкой в Невском районе Петербурга. Совместная прогулка ударила не только по кошельку 16-летнего подростка.

О поручении Александра Бастрыкина 30 ноября сообщили в пресс-службе СКР. Петербургское следствие уже проводит доследственную проверку, вероятный итог которой — дело о разбое.

Председатель ведомства ждёт доклад об обстоятельствах нападения на студента, гулявшего с девушкой в Яблоновском саду. По информации «Фонтанки», в засаду попал 16-летний второкурсник колледжа, впервые встретившийся с подругой из Telegram. Он рассказал, что поддался уговорам девушки и свернул в сад, где его остановила незнакомая компания. Молодые люди в масках представились братьями спутницы и заявили, что ей 14, а не 17 лет, как был уверен юноша. Дальше студента, с его слов, заставили снять штаны, обстреляли из пневматики, разбили очки и вынудили перевести на незнакомый номер всё, что было на карте, — 410 рублей.

Девушка исчезла вместе с нападавшими. Пострадавший обратился в больницу. Его обидчиков ищет полиция.

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Комментарии
22
Ankor
58 минут
И девка-дура попала на уголовную статью. Теперь читает и потеет от страха.
275464757
48 минут
Вероятно, что это не те братья, которые превращались в лебедей. И если у них интерес к мальчикам без штанов, то это уже дополнительная статья, не только за разбой.
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