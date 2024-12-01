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Происшествия Два человека задержаны после стрельбы по ягодицам подростка, явившегося на свидание в Петербурге

Два человека задержаны после стрельбы по ягодицам подростка, явившегося на свидание в Петербурге

831
6 комментариев

Оперативники уголовного розыска задержали двух подозреваемых в нападении на студента в Невском районе Петербурга. Юноше, напомним, стреляли в ягодицы в Яблоновском саду.

Как стало известно «Фонтанке» 1 декабря, один из фигурантов учится в Малоохтинском колледже. Второй оказалась 16-летняя учащаяся Оптико-механического лицея. Оба помещены в ИВС и будут ожидать там избрания меры пресечения. Ранее по факту нападения было возбуждено уголовное дело по статьям о разбое и хулиганстве.

«Фонтанка» писала о неудачном свидании 16-летнего студента. В чат-боте он познакомился с блондинкой, утверждавшей, что ей 17 лет. Но на месте встречи его ожидала не хрупкая симпатичная девушка, а компания молодых людей в масках. Они напали на юношу и окрестили педофилом. По их словам, блондинке было всего лишь 14 лет. Парня вынудили снять штаны, а после начали стрелять из пневматического пистолета по ягодицам. Та самая девушка тоже участвовала в расправе.

В больнице у потерпевшего насчитали 27 следов от пулек. Также у юноши похитили все деньги с карты — 410 рублей.

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Комментарии
6
Klaustrofobik
8 минут
Учатся одновременно и у сериала Слово пацана и у правоохранительных органов.
282694747
9 минут
Потрясающая новость вторые сутки будоражит мнение горожан!!!
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