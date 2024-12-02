Центробанк выпустил две золотые монеты «Георгий Победоносец». Одна весит килограмм

Банк России выпустил в обращение новую серию инвестиционных золотых монет «Георгий Победоносец» номиналом 200 рублей и 10 тысяч рублей. Вес одной из них — килограмм.

Как сообщили на сайте Центробанка 2 декабря, монета номиналом 200 рублей в диаметре 33 миллиметра и содержит 31,1 грамма. Тираж — до 100 тыс. штук. Вторая монета диаметром 10 сантиметров весит целый килограмм, тираж — до 100 штук.

Отмечается, что обе монеты круглой формы были изготовлены качеством «анциркулейтед» из чистого золота. На их лицевой стороне расположено изображение российского герба, на оборотной — рельефное изображение Георгия Победоносца.

Также сегодня ЦБ выпустил в обращение монеты в нумизматическом наборе в сувенирной упаковке тиражом 35 тысяч штук. Номинал — 1, 5, 10 и 50 копеек, а также 1, 2, 5 и 10 рублей с латунным гальваническим покрытием.

Напомним, до 11 февраля в Манеже Малого Эрмитажа проходит выставка «Со знаком С.П.Б.» к 300-летию Санкт-Петербургского монетного двора. На ней представлены в том числе проволочные монеты — такими были деньги в России до Петра I. С его восшествием на трон все стало меняться, а как именно — узнают посетители выставки. Подробнее о самых интересных экспонатах читайте на «Фонтанке».