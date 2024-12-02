Шольц встретится с Зеленским

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 2 декабря прибыл с визитом в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает агентство DPA.

По словам Шольца, на встрече с Зеленским он объявит о дальнейших поставках Киеву вооружений в декабре на сумму в 650 млн евро.

15 ноября Шольц провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Также в ноябре он побеседовал с избранным президентом США Дональдом Трампом.