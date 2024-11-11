«Содержательный и очень сердечный». Трамп побеседовал с Шольцем и Вучичем

Вучич вечером 10 ноября опубликовал в соцсетях видеообращение, в котором рассказал, что провел с Трампом «отличный, содержательный и очень сердечный» разговор.

«Я благодарен Трампу, что много вещей знает о Сербии, говорил даже о спортивных успехах нашей нации и страны. Я использовал возможность, с желанием дальше развивать наши отношения во всех сферах жизни общества, и выразил надежду, что он посетит Сербию, потому что Сербия была страной, где поддержка избранию президента Трампа была самой большой во всей Европе», — отметил сербский лидер (цитата по РИА Новости ).

Шольц и Трамп имели телефонный разговор в воскресенье вечером и договорились «вместе работать над возвращением мира в Европу», передает РИА со ссылкой на западные СМИ.

Олаф Шольц, по данным издания Responsible Statecraft , на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте предлагал идею «финляндизации» Украины, которая подразумевает отказ Киева от членства в НАТО на примере нейтрального статуса Финляндии в годы холодной войны.

Как уже писала «Фонтанка», по данным The Washington Post, Трамп в четверг позвонил президенту РФ Владимиру Путину, они обсудили, в частности, украинский конфликт. В Кремле эту информацию пока не комментировали.