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Власть «Содержательный и очень сердечный». Трамп побеседовал с Шольцем и Вучичем

«Содержательный и очень сердечный». Трамп побеседовал с Шольцем и Вучичем

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4 комментария

С Дональдом Трампом побеседовали канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Сербии Александр Вучич.

Вучич вечером 10 ноября опубликовал в соцсетях видеообращение, в котором рассказал, что провел с Трампом «отличный, содержательный и очень сердечный» разговор.

«Я благодарен Трампу, что много вещей знает о Сербии, говорил даже о спортивных успехах нашей нации и страны. Я использовал возможность, с желанием дальше развивать наши отношения во всех сферах жизни общества, и выразил надежду, что он посетит Сербию, потому что Сербия была страной, где поддержка избранию президента Трампа была самой большой во всей Европе», — отметил сербский лидер (цитата по РИА Новости).

Шольц и Трамп имели телефонный разговор в воскресенье вечером и договорились «вместе работать над возвращением мира в Европу», передает РИА со ссылкой на западные СМИ.

Олаф Шольц, по данным издания Responsible Statecraft, на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте предлагал идею «финляндизации» Украины, которая подразумевает отказ Киева от членства в НАТО на примере нейтрального статуса Финляндии в годы холодной войны.

Как уже писала «Фонтанка», по данным The Washington Post, Трамп в четверг позвонил президенту РФ Владимиру Путину, они обсудили, в частности, украинский конфликт. В Кремле эту информацию пока не комментировали.

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Дональд Трамп Олаф Шольц Александр Вучич
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Комментарии
4
Комментатор-100
2 часа
ага, финляндизировали Финляндию уже. веры им нет
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