Премия «Онегин» на сцене Мариинского театра назвала лучшие оперные постановки и солистов России

В Петербурге в 9-й раз вручили Национальную оперную премию «Онегин» — торжественная церемония прошла 30 ноября на исторической сцене Мариинского театра. Из 122 поступивших заявок, для рассмотрения которых экспертный совет побывал на 31 оперном спектакле, в шорт-лист вошли 18 солистов и 14 театров — из 11 регионов страны.

В номинации «Событие. Традиции» награды получили сразу несколько постановок — «Мастер и Маргарита» Сергея Слонимского в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича; «Не только любовь» Родиона Щедрина в Московском академическом Музыкальном театре имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко и «Ариадна на Наксосе» Рихарда Штрауса в Мариинском театре. Причем мариинский спектакль изначально не был заявлен на премию, но его добавили в число номинантов по решению учредителей премии.

Премию за «Событие. Новации» получил «Император Атлантиды» Виктора Ульмана в «Геликон-опере»; как «Событие Прорыв» отметили «Даму с собачкой» Екатерины Ивановой-Блиновой в Северо-Кавказской государственной филармонии им. В. И. Сафонова. А как «Событие. Дети» — «Дюймовочку» Ефрема Подгайца в Урал Опера Балете.

Из персональных наград, жюри (председатель — народная артистка России Хибла Герзмава) отметило в номинации «Примадонна» солистку Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени А. С. Пушкина Диляру Идрисову за партию Красоты в опере Георга Фридриха Генделя «Триумф времени и разочарования», представленной в рамках Дягилевского фестиваля (эта же постановка победила в номинации «состав» за выбор и взаимодействие исполнителей). А в номинации «Мастер сцены» — Дмитрия Ульянова за партию Мельника в «Русалке» Даргомыжского в Московском академическом музыкальном театре им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.

Премии «Онегин» вручили за лучшие дебюты — Павлу Анциферову (Новосибирский государственный академический театр оперы и балета) и Елизавете Пахомовой (Московский академический музыкальный театр им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко).

Награды получили две солистки Мариинского театра — Ирина Шишкова (в номинации «Гость», за участие в спектакле другого театра) за Кармен в опере Бизе в Михайловском театре в постановке Начо Дуато и Екатерина Сергеева (в номинации «роль второго плана» за партию Вани в опере Михаила Глинки «Жизнь за царя» — на сцене Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля, солисткой которого она также является).