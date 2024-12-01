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Общество Академик РАН Покровский: в России наблюдается эпидемия ВИЧ среди уязвимых категорий

Академик РАН Покровский: в России наблюдается эпидемия ВИЧ среди уязвимых категорий

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13 комментариев

В России наблюдается эпидемия ВИЧ среди уязвимых категорий населения. Речь идет о наркоманах, мужчинах, состоящих в гомосексуальных отношениях*, а также секс-работниках, рассказал 1 декабря академик Российской Академии Наук, глава специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский «Интерфаксу».

Однако на сегодняшний день, по словам академика, в основном ВИЧ заражаются гетеросексуальные пары при половом контакте. При этом часть зараженных получают вирус через шприцы при употреблении наркотиков. И лишь небольшой процент новых случаев инфицирования приходится на однополые отношения.

«По тем данным, которые у нас есть, меньше стали обследоваться представители наиболее уязвимых для ВИЧ контингентов населения, к которым относятся наркопотребители и мужчины, имеющие секс с мужчинами, а также сексуальные работники. По всем данным, в этих группах идет эпидемия ВИЧ», – сказал академик. 

Кроме того, ученый подчеркнул, что ВИЧ стали чаще диагностировать среди сельского населения или жителей отдаленных регионов. 

Вадим Покровский отметил, что в настоящее время в стране достаточное количество препаратов для терапии. В нужном объеме их получают те, кто стоят на учете. «Россия расходует на лекарства и организацию медицинской помощи людям, живущим с ВИЧ, до 70 млрд рублей в год. Это очень большие затраты», — добавил академик. 

За все время исследований ВИЧ-инфекцию нашли у 1,7 миллиона россиян, примерно 500 тысяч человек умерли, таким образом, сейчас 1,2 миллиона жителей России имеют установленный лабораторным анализом диагноз ВИЧ-инфекции.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что заболеваемость ВИЧ в России с 2016 года снизилась почти на 40% и на сегодняшний день достигла исторического минимума.

В 2022 году российские СМИ опубликовали статистику UNAIDS (подразделение ООН по ВИЧ/СПИДу) и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний о том, что Россия заняла пятое место в мире по темпам распространения ВИЧ. С этими цифрами в беседе с «Фонтанкой» согласился академик РАН Покровский. Интервью с главой Федерального центра Роспотребнадзора по борьбе с ВИЧ читайте здесь.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

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Комментарии
13
Отец Родной
1 час
Дискредитирует? Старший неделю назад о победе доложил!
Сила в Правде!!
1 час
чёрте что в этой госдуме творится однако.
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