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Общество Туризм «Как решать проблему будем?!» После сбоя системы бронирования Leonardo авиакомпанию «Победа» завалили жалобами

«Как решать проблему будем?!» После сбоя системы бронирования Leonardo авиакомпанию «Победа» завалили жалобами

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2 комментария

После сбоя системы бронирования Leonardo пользователи соцсетей массово жалуются на авиакомпанию «Победа». На странице перевозчика «ВКонтакте» вечером 29 ноября и 30 ноября были опубликованы десятки возмущенных сообщений с требованием вернуть деньги.

«Уважаемая компания, заказ оформлен, деньги сняты, заказ отменен, звонок в колл-центр платный. Попахивает мошенничеством. Как решать проблему будем?!» — написала пользователь Даша.

Пользователь Ольга потребовала от компании опубликовать официальную информацию, что билеты не были куплены, в настоящее время сайт работает, и можно безопасно воспользоваться акцией со скидками на билеты. «Вы пишете, что платеж отменен, в банке говорят — платеж прошел. Столько людей не понимают, как действовать, некоторые в аэропорту или по два раза бесполезно купили билеты. Третий раз попробовать на свой страх и риск? Пост удалили, вместо этого акция. Информации об этом нигде нет. Но про акцию есть», — написала она.

Кроме требований вернуть средства пользователи также жалуются, что звонок в контактный центр перевозчика платный, а дозвониться проблематично. Под комментариями авиакомпания начала отвечать сообщением: если клиент купил билеты и не получил маршрут-квитанцию, значит, «в скором времени» придет полный возврат стоимости, срок зачисления зависит от условий банка клиента. В ответ пользователи потребовали назвать более конкретные сроки.

Среди комментаторов есть и те, которые рассказали, что после звонка в контактный центр средства вернули.

Другим авиакомпаниям также поступают жалобы в соцсетях, но количество недовольных значительно меньше. На сайте компании S7 пользователи высказывали недовольство и требовали вернуть средства только 29 ноября. NordStar опубликовала сообщение, что деньги будут возвращены в полном объеме, однако также не назвала сроки. «Аэрофлот» также во «ВКонтакте» сообщил, что в связи с глобальным сбоем в системе бронирования Leonardo затруднены оформление, переоформление и возврат билетов, предпринимаются меры для скорейшего восстановления штатной работы системы, а в настоящее время система работает штатно.

Сбой в Рунете, который затронул и систему бронирования Leonardo, произошел 29 ноября. Он также затронул работу банковских сервисов, операторов и служб доставки. Позднее в тот же день представители «Ростеха», разработчика Leonardo, сообщили, что система заработала.

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Комментарии
3
Гость
18 минут
Это не глобальный сбой, а сбой в работе Рунета. РКН говорит, что они там ни при чём. Может даже не врут, но ведь они и с YouTube такое же утверждали
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