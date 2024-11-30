«Как решать проблему будем?!» После сбоя системы бронирования Leonardo авиакомпанию «Победа» завалили жалобами

После сбоя системы бронирования Leonardo пользователи соцсетей массово жалуются на авиакомпанию «Победа». На странице перевозчика «ВКонтакте» вечером 29 ноября и 30 ноября были опубликованы десятки возмущенных сообщений с требованием вернуть деньги.

«Уважаемая компания, заказ оформлен, деньги сняты, заказ отменен, звонок в колл-центр платный. Попахивает мошенничеством. Как решать проблему будем?!» — написала пользователь Даша.

Пользователь Ольга потребовала от компании опубликовать официальную информацию, что билеты не были куплены, в настоящее время сайт работает, и можно безопасно воспользоваться акцией со скидками на билеты. «Вы пишете, что платеж отменен, в банке говорят — платеж прошел. Столько людей не понимают, как действовать, некоторые в аэропорту или по два раза бесполезно купили билеты. Третий раз попробовать на свой страх и риск? Пост удалили, вместо этого акция. Информации об этом нигде нет. Но про акцию есть», — написала она.

Кроме требований вернуть средства пользователи также жалуются, что звонок в контактный центр перевозчика платный, а дозвониться проблематично. Под комментариями авиакомпания начала отвечать сообщением: если клиент купил билеты и не получил маршрут-квитанцию, значит, «в скором времени» придет полный возврат стоимости, срок зачисления зависит от условий банка клиента. В ответ пользователи потребовали назвать более конкретные сроки.

Среди комментаторов есть и те, которые рассказали, что после звонка в контактный центр средства вернули.

Другим авиакомпаниям также поступают жалобы в соцсетях, но количество недовольных значительно меньше. На сайте компании S7 пользователи высказывали недовольство и требовали вернуть средства только 29 ноября. NordStar опубликовала сообщение, что деньги будут возвращены в полном объеме, однако также не назвала сроки. «Аэрофлот» также во «ВКонтакте» сообщил, что в связи с глобальным сбоем в системе бронирования Leonardo затруднены оформление, переоформление и возврат билетов, предпринимаются меры для скорейшего восстановления штатной работы системы, а в настоящее время система работает штатно.

Сбой в Рунете, который затронул и систему бронирования Leonardo, произошел 29 ноября. Он также затронул работу банковских сервисов, операторов и служб доставки. Позднее в тот же день представители «Ростеха», разработчика Leonardo, сообщили, что система заработала.