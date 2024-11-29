Эта проблема с нами надолго. Петербург объявляет войну борщевику и другим зеленым захватчикам

Источник: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»







В Петербурге решили кардинально бороться с борщевиком и другими инвазивными видами растений, которые вредят биоразнообразию. Депутаты готовят законопроект и задумались о создании Черной книги. А для обмена опытом пригласили коллег из Белоруссии, где научились эффективно бороться с гигантскими зонтиками.

В Заксобрании Петербурга 29 ноября по инициативе парламентской комиссии по городскому хозяйству депутаты и ученые собрались для обсуждения проблемы борьбы с борщевиком, который захватывает уже не только заброшенные сельхозполя, но и мегаполисы. Участники пошли дальше и присмотрелись к инвазивным видам вообще — потому что если уж и разбираться с чужеземными растениями-агрессорами, то на перспективу. Тем более, что некоторые из них до сих пор используются для благоустройства Петербурга.

Ситуация в Петербурге и Ленобласти



Как рассказал врио главы петербургского комитета по благоустройству Сергей Петриченко, площадь поражения борщевиком Сосновского год от года растет. Садово-парковые хозяйства косят борщевиккак минимум по 6 раз за сезон, в отдельных проблемных случаях покос проводится раз в две недели, чтобы не допустить обсеменения. Например, в 2022 году на борьбу с этим растением потратили 35,5 млн рублей, выкопали почти 20 тысяч растений, и выкосили их на площади 41,9 га. В 2023 году работы велись на площади 47,4 га, выкосили 33,16 га, выкопали почти 12 тысяч растений, и 13 га опрыскали пестицидами.

Но борщевик распространяется во всех районах Петербурга, хуже всего дела обстоят в Красносельском, Пушкинском, Колпинском, Фрузенском, Петродворцовым, Красногвардейским и Невском районах. Очаги распространения есть в Полежаевском парке, Героев Пожарных и Пискаревском парках, а также Ладожском, Буферном и других парках и городских лесах. Часто борщевик распространяется через поставки грунта для работ по благоустройству, пояснил чиновник. Семена и грунт часто нередко доставляют в Петербург из Ленобласти. Сейчас в Петербурге обязанность бороться с борщевиком пока что прописана только в правилах благоустройства. За нарушение — административный штраф, однако ГАТИ, которая должна заниматься контролем, имеет ограниченные возможности из-за моратория на проверки. Мониторить очаги борщевика в городе со следующего сезона планируется с помощью нейросетевого комплекса и беспилотников.

Про то, как обстоят дела у соседей, рассказал глава комиссии Заксобрания Ленобласти по экологии Андрей Гардашников. 47-й регион — второй субъект в России, который принял отдельный закон о борьбе с борщевиком. Дело в том, что федеральное законодательство обязывает бороться с этим растением только собственников и пользователей сельскохозяйственных земель. Ленобласть ввела правило - уничтожать это растение и не допускать его распространения обязаны пользователи участков на всей территории области. Нарушение грозит штрафами для физлиц — 1-2 тысячи рублей, для юрлиц — 20-30 тысяч.

Правда, поделился депутат, в прошлом году, например, было выписано всего 5 протоколов, в 2024 году — уже 50. Руки связывает все тот же мораторий на проверки, которые возможны только по заявлениям граждан или юрлиц.

Не борщевиком единым

В Петербурге в рабочий список инвазивных растений попали два десятка видов, флагманом этой группы как раз и выступает борщевик Сосновского. Научный сотрудник Ботанического института РАН Артем Леострин перечислил признаки таких захватчиков: растения появились в результате деятельности человека, являются завезенными, стремительно заселяют территорию, легко осваивают природные места обитания и негативно влияют на местную природу или человека.

В список в частности, вошли клен ясененистный (американский), ясень пенсильванский, пять кустарников: дерен белый, жимолость черная, ирга колосистая, рябинник рябинолистный и шиповник морщинистый. Там же многолетние травы: астра ивовая, борщевик Сосновского, золотарники — канадский и гигантский, люпин многолистный подсолнечник клубненосный, рейнутрия богемская и элодея канадская.

По 5-10 видов таких агрессоров растут во всех особо охраняемых природных территориях (ООПТ) Петербурга, проблемные зоны также побережья рек и Финского залива. Ученый подчеркнул: инвазивные виды надо мониторить и контролировать их распространение. В противном случае — это накопление проблем в будущем. При этом некоторые из «захватчиков» до сих пор используются в благоустройстве, среди них ирга и американский клен. Такие виды должны быть выведены из городского озеленения.

Как отметил главный консультант парламентской комиссии по городскому хозяйству, эколог Александр Карпов, анализ паспортов зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП) за 2020 год показал, что на этих территориях растут всего 6 коренных пород деревьев и 104 - заносных.

Опыт Белоруссии

В прошлом году площадь распространения борщевика в Минске сократилась с 300 до 8 га. Цифры сами говорят об эффективности действий белорусских коллег. Однако и на 1 января 2024 года общая площадь борщевика Сосновского в Белоруссии составила более 4,5 тысяч га.

Заведующий лабораторией проблем экологии леса и дендрохронологии Института экспериментальной ботаники национальной академии наук братской республики Александр Пугачевский рассказал, что там комплексно проблемой начали заниматься еще в 2006 году, после чего был создан долгосрочный план. В республике разработали методику, на основании которой растения относят к инвазивным и ввели единую систему инвентаризации, учета и контроля «захватчиков», разрабатывали методички и проводили просветительскую работу. Кроме того, белорусские ученые составили «Черную книгу» с самыми опасными инвазивными видами растений и животных.

В 2008-2010 годах в Белоруссии создали электронный банк данных распространения популяции борщевика, составили карты его распространения на ООПТ, дальше — мониторили выявленные популяции. Как объяснили ученые, мониторинг должен быть независимый, так как на практике местные чиновники на этапе сбора информации приуменьшают данные о численности борщевика, на этапе раздачи денег на борьбу с ним — преувеличивают.

Что важно, в республике применяются профилактические меры. Чтобы не появлялись новые очаги, заказчики строительства на стадии проектирования обязаны оценить грунт, который снимается с места стройки для оформления и ремонта газонов на засоренность семенами этого растения. Без этого добро на стройку не выдается.

Сейчас в республике думают над проблемой, куда деть грунты с семенами. Одни из вариантов — бурта (способ хранения), однако их надо постоянно обрабатывать гербицидами, и ждать, пока почва станет пригодной для использования придется до 15 лет. В случае, если такой грунт вывезти в карьер, добавить «зеленые» отходы, минеральные удобрения, накрыть пленкой — через 10 лет на выходе получится плодородный хороший грунт.

Сегодня в республике используется метод удаления верхней части стеблекорня — там можно уничтожить значительно больше растений, чем при полном удалении стеблекорня, однако эффективность метода сильно падает, если в почве уже есть запас семян борщевика. Они сохраняют свою всхожесть в почве до 15 лет, в среднем этот срок составляет 11-12 лет.

Еще один метод — это вспашка сельскохозяйственных земель. При регулярной обработке почвы и применении гербицидов борщевик быстро выпадает из агрофитоценоза (искусственного растительного сообщества). Скашивание белорусы назвали затратным и малоэффективным методом, так как стеблекорень имеет высокий запас питательных веществ. В общем, борщевик крайне живуч.

Чтобы грамотно бороться с борщевиком, надо учитывать конкретику местности и ситуацию, в том числе, плотность, популяцию и возраст. В Белоруссии также используют гербициды, однако ученые предупредили: здесь крайне важна своевременность. Главный научный сотрудник лаборатории роста и развития растений белорусского Института экспериментальной ботаники Валерий Прохоров объяснил: если использовать для борьбы гербициды, надо ловить момент. Уязвимый период он сравнил с иглой Кощея Бессмертного — это пока растение находится в фазе розетки. В этом случае достаточно низких доз, а эффективность достигает 95-100%. Июль- август —когда растение находится в состоянии покоя, время наименьшей эффективности: и химии надо больше, и количества обработок — больше.

В республике используют в том числе, и гербициды избирательного действия. Ученые особенно нахваливали препарат Магнум. Такие препараты малотоксичны для человека и позволяют не выжечь землю полностью, а сохранить злаковый травостой.

В числе основных проблем в борьбе с инвазивным видом ученые назвали несогласованность действий у разных собственников земли, несвоевременное проведение тендеров, несвоевременную обработку, неправильно подобранный ассортимент гербицидов, отсутствие необходимых знаний у сотрудников, которые занимаются обработкой.

Козочки и грибы

На семинаре в Заксобрании ученые обсудили и другие разрабатываемые методы борьбы с борщевиком. Заведующий кафедрой ботаники и дендрологии петербургского Лесотехнического университета Василий Нешатаев рассказал о методе с применением мелкого рогатого скота, который был опробован в Карелии. В конце мая — начале июня, когда борщевик на стадии побегов, малолетние овцы и козы его с удовольствием поедают и еще не интересуются корой в качестве пищи. Он рассказал, что стадо коз съело борщевик на территории 6 соток за 6 часов. Но есть проблема: в городе пасти коз запрещено.

Ученый предложил изменить нормативные акты, поспособствовать созданию специальных фирм, которые бы специализировались на такой очистке территорий от растения-агрессора.

Руководитель лаборатории фитотоксикологии и биотехнологии № 10 НИИ защиты растений Александр Берестецкий рассказал об исследованиях борьбы с помощью фитопатогенных грибов, которые поражают определенный вид растения и снижают его конкурентоспособность. В идеале — чтобы другими видами растений такие грибы не интересовались. Он привел в пример опыт Гавайев, где таким способом боролись с банановой пассифлорой — лианой.

Ученый рассказал, что были выявлены 10 фитопатогенных грибов для борщевика Сосновского, три - самые интересные. Научное сообщество отреагировало с любопытством, и задали вопрос: не уничтожит ли такой метод заодно и весь пастернак. Докладчик признался, что такие исследования пока не проводились.

Во время второй части семинара обсуждались правовые вопросы борьбы. Карпов отметил, что если Белоруссия пошла «сверху» - от законодательства о растительном мире, то Петербург присмотрится в пути «снизу», через благоустройство. В частности, возможно, это будет сделано через корректировку закона о зеленых насаждениях, который в чем-то схож с белорусским законом.

Кроме того, эксперт отметил: опыт соседей убедительно показал, что необходимо смотреть не только за растениями, но и за зараженностью грунта. Карпов также озвучил, возможно, не такую научную, но любопытную идею «геймификации» как борьбы, то есть охоты за инвазивными видами растений в игровой форме по примеру некогда крайне популярной игры дополненной реальности Pokemon Go.

Как объяснил «Фонтанке» глава парламентской комиссии по городскому хозяйству Александр Ходосок, в Петербурге пока отсутствует конкретный документ, который регулировал бы деятельность по борьбе с борщевиком всех органов власти и частных лиц, в том числе, и застройщиков. Кроме того, проблемы есть и с землей, которая не имеет ведомственной принадлежности. Ее содержанием занимаются районы, однако речь об огромных площадях, которые сложно охватить имеющимися сегодня средствами.

Депутат посетовал, что сегодня «никто не сотрудничает с наукой», а Ленобласть на пути решения проблемы уже обогнала Петербург. «Мы сейчас соберем все мнения, которые вот сегодня прозвучали и постараемся это положить в основу законопроекта, который будет отражать интересы всех действующих лиц у нас на территории Санкт-Петербурга», - добавил собеседник.