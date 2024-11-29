«Значит, хорошо живем»: Беглов посетовал, что современные студенты не хотят быть дворниками

Губернатор Александр Беглов посетовал, что современные студенты не хотят работать дворниками, хотя в советское время этого никто не чурался. Об этом градоначальник высказался на открытии Всероссийского форума капитального ремонта и эксплуатации жилищного фонда 29 ноября. Ранее спикер ЗакСобрания Бельский рассказывал о том, что у студотрядов вызывает энтуиазм идея привлекать студентов к уборке улиц и платных парковок.

Источник: Администрация Санкт-Петербурга

«Здесь сидят люди серебряного возраста. Мы с вами помним: мы работали и почтальонами, и дворниками, и было всё нормально, хорошо. Нужно было просто зарабатывать деньги. Сегодня что-то я студентов не вижу ни в дворниках, ни в почтальонах. Это уже другое время пришло — значит, хорошо живем, студенты», — сказал Александр Беглов.

В начале ноября спикер Законодательного Собрания Петербурга Александр Бельский рассказал в своем блоге о встрече со студентами с участием вице-губернатора Евгения Разумишкина. По его словам, представителям студотрядов очень понравилась идея участвовать в уборке улиц от снега. Им было предложено заниматься этим по ставке в тысячу рублей за четыре часа работы, с возможностью работать и полный день. Обсуждалась также возможность оформлять уборку снега в зачет учебной практики.

«Кстати, еще один весомый плюс такой подработки — ребята из регионов с ее помощью могут заложить фундамент на будущее. Возможно, кому-то понравится эта сфера, и они решат связать с ней карьеру», — отмечал Бельский.

В комитете по благоустройству отмечали, что на конец октября укомплектованность дворниками и механизаторами на улично-дорожной сети составляет 75%. Штат работников ручного труда, отвечающих за уборку внутридворовых территорий, был укомплектован на 91%.

Александр Беглов родился в многодетной семье в Баку, он был восьмым ребенком. После восьми классов школы он пошел учиться в ПТУ, а впоследствии закончил Ленинградский инженерно-строительный институт и Северо-Западную академию государственной службы.