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Город «Чистить тротуары и зоны платных парковок». Куда в Петербурге хотят привлечь студентов для уборки снега

«Чистить тротуары и зоны платных парковок». Куда в Петербурге хотят привлечь студентов для уборки снега

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22 комментария

Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин и спикер Законодательного собрания Александр Бельский провели встречу с представителями студотрядов, на которой обсудили участие молодых людей в уборке города. Их хотят задействовать в расчистке платных парковок и тротуаров. Накануне на пресс-конференции ТАСС чиновники напомнили, что укомплектованность дворниками и механизаторами на улично-дорожной сети составляет 75%. С уборкой во дворах дела обстоят лучше: там нехватка рабочих около 10%.

«Основная идея — ребята могут заниматься уборкой снега вместе с коммунальщиками. Никакой сверхнагрузки: нужно лишь чистить тротуары и зоны платных парковок, засыпать снег в погрузчик. С желающими заключат договор, обеспечат необходимым инвентарем и рабочей одеждой, а оплачивать труд будут по часам — с начислением раз в неделю», — написал Бельский. Разумишкин поделился этой позицией в своем телеграм-канале.

Студентам хотят предложить различные формы сотрудничества: от зачета уборки снега в рамках учебной практики до оплаты труда, как дворникам.

«Хочу подчеркнуть важный момент: видел в сети формулировку, что „студентов заставят убирать снег“, но она в корне неверная. Мы никого не принуждаем. Отрядовцы сами принимают решение о трудоустройстве, будут получать за работу деньги, могут вместе с бригадиром выбирать участок для уборки, составлять удобный график и уходить со смены, если что-то случилось», — отметил Бельский.

«Кстати, еще один весомый плюс такой подработки — ребята из регионов с ее помощью могут заложить фундамент на будущее. Возможно, кому-то понравится эта сфера, и они решат связать с ней карьеру: окончив вуз, устроятся на полный день и за совсем другие деньги. Более того — через 10 лет в ЖКХ даже смогут получить содействие в улучшении жилищных условий. По-моему, мотивация хорошая», — уверен спикер ЗакСа.

Вместе с тем депутат Законодательного собрания Алексей Цивилёв предложил председателю комитета по благоустройству Василию Пониделко организовать дополнительную поддержку студентов, которые подключатся к уборке города. Например, давать им билеты в Мариинский театр и филармонию, на матчи СКА и «Зенита», обеспечить бесплатное посещение общественных городских бань.

Если студентам действительно планируют оплачивать уборку улиц, пока остается загадкой, в рамках какой статьи бюджетных расходов это будет сделано.

Разговоры о привлечении студентов к расчистке снега начались в октябре. Тогда Александр Бельский сравнил это с практиками советского времени.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о планах Смольного подключать к расчистке платных парковок мобильные бригады рабочих.

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Комментарии
22
264961591
43 минуты
"Возможно, кому-то понравится эта сфера, и они решат связать с ней карьеру: окончив вуз, устроятся на полный день и за совсем другие деньги"-после окончания института дворником работать?
MrPegge
45 минут
Для своих-буржуинских всё только за очень большие деньги.
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