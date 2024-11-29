Пожар на стоянке у «Максидома» на Передовиков. Посмотрите, как пожарные тушат огонь

На парковке у гипермаркета «Максидом» на Передовиков, 18, произошло возгорание вечером 29 ноября. В огне оказался грузовик, делятся читатели «Фонтанки» с места событий.
На кадрах, оказавшихся в распоряжении нашего издания, можно заметить, как грузовой автомобиль тушат несколько пожарных. Как рассказал очевидец, сотрудники МЧС прибыли оперативно. По его словам, никто не пострадал.
«Только водитель слегка обжегся, когда пытался сам потушить», — делится читатель.
В пресс-службе сети гипермаркетов сообщили «Фонтанке», что загорелась машина поставщика на подъезде к магазину. Сам магазин не поврежден.
По данным ГУ МЧС России по Петербургу, в грузовом автомобиле MAN выгорела кабина. Пожар тушили две единицы техники и десять человек личного состава.
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