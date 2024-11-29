Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как +1

3 м/c,

зап.

 767мм 89%
Подробнее
7 Пробки
USD 107,74
EUR 114,31
Куда пойти на выходных
Копим на будущее
Плата карманом. Тест в СПб
Дронопорты в Петербурге
Ситуация в обменниках
Промышленный Петербург
Будет ли доллар до 120 рублей?
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Пожар на стоянке у «Максидома» на Передовиков. Посмотрите, как пожарные тушат огонь

Пожар на стоянке у «Максидома» на Передовиков. Посмотрите, как пожарные тушат огонь

1 390
3 комментария

На парковке у гипермаркета «Максидом» на Передовиков, 18, произошло возгорание вечером 29 ноября. В огне оказался грузовик, делятся читатели «Фонтанки» с места событий. 

Источник:

На кадрах, оказавшихся в распоряжении нашего издания, можно заметить, как грузовой автомобиль тушат несколько пожарных. Как рассказал очевидец, сотрудники МЧС прибыли оперативно. По его словам, никто не пострадал. 

Источник:

«Только водитель слегка обжегся, когда пытался сам потушить», — делится читатель. 

В пресс-службе сети гипермаркетов сообщили «Фонтанке», что загорелась машина поставщика на подъезде к магазину. Сам магазин не поврежден. 

По данным ГУ МЧС России по Петербургу, в грузовом автомобиле MAN выгорела кабина. Пожар тушили две единицы техники и десять человек личного состава.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Полно Вам, батюшка
33 минуты
повезло, там пожарная часть в 3 х шагах
8588426842
13 минут
а Максидому на Фаворского вообще под парковку отдали целый кусок улицы и лет двадцать "никто ничего не замечает что машины бросают посреди проезжей части у сплошной линии разметки с двух сторон
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Вышел новый LegalTech сервис «Гарант ЧекДок Премиум»
29 ноября, 16:10
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
GloraX получил разрешение на строительство первого дома нового ЖК в Нижнем Новгороде
29 ноября, 18:10
ТОП 5
Новости компаний
GloraX получил разрешение на строительство первого дома нового ЖК в Нижнем Новгороде
29 ноября, 18:10
Большая перемена. На Царскосельских холмах готовится к открытию новая школа
29 ноября, 18:00
Эксперты Группы «Эталон» выступили на конференции
29 ноября, 17:55
Объявлены победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес»
29 ноября, 17:52
Квартира в Московском районе в рассрочку
29 ноября, 17:00
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставку по вкладу «Выгодный старт»
29 ноября, 16:15
Вышел новый LegalTech сервис «Гарант ЧекДок Премиум»
29 ноября, 16:10
GloraX Балтийская получил разрешение на ввод в эксплуатацию
29 ноября, 16:00
Газпромбанк Автолизинг застрахует от издержек в период ремонта или ожидания запчастей на СТОА
29 ноября, 15:58
Виды плетения цепей и браслетов: как выбрать подходящее украшение
29 ноября, 15:46
«Алмаз – Антей» представит высокотехнологичную медтехнику на выставке «Здравоохранение–2024»
29 ноября, 15:28
Власти Ненецкого автономного округа и эксперты Сбера объединяют усилия для цифровизации региона
29 ноября, 14:38