Названа возможная причина смерти постояльцев соццентра на Алтае. Пострадавших стало больше

Количество пострадавших постояльцев социального центра в Алтайском крае выросло до 26 человек. Подозревают инфекцию, а не отравление.

В настоящее время 25 человек находятся на лечении в городской больнице № 5 Барнаула, и еще одного поместили в городскую больницу № 1 города Рубцовска, сообщает 29 ноября ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав. Состояние пяти пострадавших тяжелое, они находятся в реанимации. У пострадавших диагностировали острый инфекционный гастроэнтероколит, рассказали в ведомстве со ссылкой на информацию заведующей барнаульской больницы.

Три постояльца центра скончались. Как сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора Алтайского края, ведомство подозревает, что причиной смерти стала инфекция. «Это точно не пищевое отравление», — подчеркнули в Роспотребнадзоре, добавив, что официальная причина смерти будет известна только после проведения судмедэкспертизы.

Напомним, в социальном центре в селе Калистратиха нашли тело одного из постояльцев. Еще двое скончались в больнице. Сообщали о 17 госпитализированных. Изначально говорилось об отравлении неизвестным веществом.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Председателя правления социальной организации задержали. Центр принадлежит Алтайской региональной общественной организации адаптации и социализации бывших осужденных «Рубикон».

«Со стороны краевых органов власти и надзорных ведомств еще вернемся к вопросу усиления контроля работы всех организаций в этой сфере — и государственных, и частных», — прокомментировал губернатор края Виктор Томенко в своем телеграм-канале.