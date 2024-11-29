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Происшествия Названа возможная причина смерти постояльцев соццентра на Алтае. Пострадавших стало больше

Названа возможная причина смерти постояльцев соццентра на Алтае. Пострадавших стало больше

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2 комментария

Количество пострадавших постояльцев социального центра в Алтайском крае выросло до 26 человек. Подозревают инфекцию, а не отравление.

В настоящее время 25 человек находятся на лечении в городской больнице № 5 Барнаула, и еще одного поместили в городскую больницу № 1 города Рубцовска, сообщает 29 ноября ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав. Состояние пяти пострадавших тяжелое, они находятся в реанимации. У пострадавших диагностировали острый инфекционный гастроэнтероколит, рассказали в ведомстве со ссылкой на информацию заведующей барнаульской больницы.

Три постояльца центра скончались. Как сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора Алтайского края, ведомство подозревает, что причиной смерти стала инфекция. «Это точно не пищевое отравление», — подчеркнули в Роспотребнадзоре, добавив, что официальная причина смерти будет известна только после проведения судмедэкспертизы.

Напомним, в социальном центре в селе Калистратиха нашли тело одного из постояльцев. Еще двое скончались в больнице. Сообщали о 17 госпитализированных. Изначально говорилось об отравлении неизвестным веществом.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Председателя правления социальной организации задержали. Центр принадлежит Алтайской региональной общественной организации адаптации и социализации бывших осужденных «Рубикон».

«Со стороны краевых органов власти и надзорных ведомств еще вернемся к вопросу усиления контроля работы всех организаций в этой сфере — и государственных, и частных», — прокомментировал губернатор края Виктор Томенко в своем телеграм-канале.

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Алтайский край Социальный центр Инфекция Отравление
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Комментарии
2
hedgehog_
1 час
для тех кто не знает, что это также как я Гастроэнтероколит одновременное воспалительное заболевание желудка, толстого и тонкого отделов кишечника желудочно-кишечного тракта Острый гастроэнтероколит развивается обычно в результате пищевых токсикоинфекций, гриппа, сопровождающегося кишечными кровотечениями, др. инфекционных заболеваний (тиф, туберкулёз, сепсис и др.) аллергических факторов, отравлений (крепкие кислоты и щёлочи, спирты, тяжёлые металлы, лекарственные отравления и пр.). Инфекция в кишечник может попадать через рот или заноситься с кровью. Состояние больного зависит от характера инфекции и сопротивляемости организма. В тяжёлых случаях отмечается слабость, разбитость, спутанное сознание, повышение температуры и сердечно-сосудистые расстройства. В лёгких случаях острый гастроэнтероколит проходит через 5—7 дней; в тяжёлых — болезнь может затягиваться, принимая нередко хронический характер. что-то тут про кончину ничего нет.
Klaustrofobik
1 час
алкоголь; жирная или острая пища; радиация; химические вещества; лекарственные средства; аллергическая реакция на определенные продукты. Простор для диагноза.
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