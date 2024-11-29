Задержан руководитель алтайского социального центра, где люди погибли от отравления неизвестным веществом

В Алтайском крае 29 ноября задержан председатель правления социальной организации, где трое постояльцев погибли от отравления, — по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Источник: Официальный канал СУ СК России по Алтайскому краю

С мужчиной проводятся следственные действия. В ближайшее время СК направит в суд иск об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Фонтанка» писала о трагедии. Частный социальный центр в селе Калистратиха Калманского района, по данным СМИ, занимается адаптацией бывших осужденных и оказанием помощи людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. 17 его постояльцев были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом. Два человека умерли в самом центре 27 и 28 ноября, ещё один в больнице.

«По уголовному делу следователи и следователи-криминалисты проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — отмечается в сообщении.

Уполномоченный по правам человека в регионе Антон Васильев рассказал ТАСС, что нареканий к частному социальному центру не было. Владельцы собирались переехать в новое здание в районном центре.