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Происшествия Задержан руководитель алтайского социального центра, где люди погибли от отравления неизвестным веществом

Задержан руководитель алтайского социального центра, где люди погибли от отравления неизвестным веществом

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5 комментариев

В Алтайском крае 29 ноября задержан председатель правления социальной организации, где трое постояльцев погибли от отравления, — по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает региональное СУ СК.

Источник:

С мужчиной проводятся следственные действия. В ближайшее время СК направит в суд иск об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Фонтанка» писала о трагедии. Частный социальный центр в селе Калистратиха Калманского района, по данным СМИ, занимается адаптацией бывших осужденных и оказанием помощи людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. 17 его постояльцев были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом. Два человека умерли в самом центре 27 и 28 ноября, ещё один в больнице.

«По уголовному делу следователи и следователи-криминалисты проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — отмечается в сообщении.

Уполномоченный по правам человека в регионе Антон Васильев рассказал ТАСС, что нареканий к частному социальному центру не было. Владельцы собирались переехать в новое здание в районном центре.

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Отравление Массовое отравление Алтайский край
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Комментарии
5
Zet
1 час
мистер сидр 2.0
DEMOMON
23 минуты
Скорее всего вещество весьма известное. Хе-хе.
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