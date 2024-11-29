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Происшествия Массированная атака на Ростовскую область. Промобъект тушат более ста человек

Массированная атака на Ростовскую область. Промобъект тушат более ста человек

33 756
30 комментариев

Массированной воздушной атаке подверглась ночью 29 ноября Ростовская область, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

К началу третьего на северо-западе региона средства ПВО и радиоэлектронной борьбы уничтожили и подавили 30 БПЛА. Есть повреждения. В хуторе Масаловка Каменского района задело кровлю частного дома, в слободе Дьячкино Тарасовского района в доме выбило стёкла. Обошлось без погибших и пострадавших.

Ближе к 5 часам утра Слюсарь написал о крупном пожаре на промышленном объекте в Каменском районе. На тушении задействовано 109 человек и 38 единиц техники.

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Комментарии
32
Znatok78
1 час
Некий промышленный объект...ага, скорее, военный...
гастарбайтер
59 минут
Все говорят - нефтебаза возле Молодёжного, 300 метров от трассы М4 "Дон"...
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