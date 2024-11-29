Массированная атака на Ростовскую область. Промобъект тушат более ста человек

Массированной воздушной атаке подверглась ночью 29 ноября Ростовская область, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

К началу третьего на северо-западе региона средства ПВО и радиоэлектронной борьбы уничтожили и подавили 30 БПЛА. Есть повреждения. В хуторе Масаловка Каменского района задело кровлю частного дома, в слободе Дьячкино Тарасовского района в доме выбило стёкла. Обошлось без погибших и пострадавших.

Ближе к 5 часам утра Слюсарь написал о крупном пожаре на промышленном объекте в Каменском районе. На тушении задействовано 109 человек и 38 единиц техники.