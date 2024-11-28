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Политика Технологии Путин: РФ рассматривает возможность выделения беспилотников в отдельный вид войск

Путин: РФ рассматривает возможность выделения беспилотников в отдельный вид войск

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Президент РФ заявил, что в России думают над тем, чтобы выделить беспилотники в отдельный вид войск. Слова Владимира Путина прозвучали в четверг, 28 ноября, на пресс-конференции для российских СМИ в Астане. Трансляцию вело агентство ТАСС.

По словам одного из журналистов на пресс-конференции, в настоящее время западные СМИ пишут о том, что украинские военные, которые управляют дронами, составляют отдельный вид войск. В связи с этим у Владимира Путина спросили, планируется ли такое нововведение в России.

«Сейчас над этим (над выделением беспилотников в отдельный вид войск – Прим. ред.) тоже думают в Генштабе, в Министерстве обороны. И у нас современный министр обороны, человек, который неплохо разбирается во всех этих сферах», – отметил президент России.

По его словам, нынешний министр обороны России ранее занимался беспилотными летательными аппаратами, и сейчас вместе с военными они думают над организацией отдельного вида войск.

«А что касается организации этой работы, это отдельный вопрос. Он важный, <…> потому что от организации того или иного вида деятельности зависит конкретный результат», – заключил Путин

Ранее на саммите ОДКБ Владимир Путин, заявил, что Россия минувшей ночью нанесла по украинской территории комплексный удар с применением 90 ракет и 100 БПЛА. Поражены 17 целей — военных объектов и оборонной промышленности Украины. Москва вынуждена пойти на испытания «Орешника» в ответ на удары дальнобойными ракетами по Брянской и Курской областям, подчеркнул президент РФ.

Напомним, 27 ноября российская делегация во главе с президентом России Владимиром Путиным прилетела в Казахстан с государственным визитом на два дня. В программе — участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

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Путин Беспилотники Род войск
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Комментарии
1
Zet
1 минута
"И у нас современный министр обороны..." - министру в марте 65 годков стукнуло... современный... как танк Т-55...
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