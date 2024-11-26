Путин намерен провести переговоры с Токаевым во время визита в Казахстан

Во время государственного визита в Казахстан президент РФ Владимир Путин планирует провести переговоры с Касымом-Жомартом Токаевым. Об этом 26 ноября сообщается на сайте Кремля.
Владимир Путин посетит Казахстан с государственным визитом 27–28 ноября. В рамках поездки он примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Кроме того, президент РФ проведет переговоры со своим казахстанским коллегой Касымом-Жомартом Токаевым. Они обсудят вопросы развития стратегического партнерства между Москвой и Астаной, учитывая, что Казахстан в этом году председательствует в ОДКБ, а Россия — в СНГ и БРИКС. Помимо этого во время визита Путин и Токаев обратятся по видеосвязи к участникам пленарного заседания ХХ Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который состоится в Уфе.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Казахстан заняты обсуждением того, как обезопасить экономические и торговые связи стран от санкций США.