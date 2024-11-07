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Общество Лавров рассказал, какие вопросы обсуждают Казахстан и Россия

Лавров рассказал, какие вопросы обсуждают Казахстан и Россия

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9 комментариев

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Казахстан заняты обсуждением того, как обезопасить экономические и торговые связи стран от санкций США. Об этом в четверг, 7 ноября, сообщает «Коммерсантъ».

Во время визита в Астану Лавров отметил, что в настоящее время в отношениях России с Казахстаном появляются практические вопросы для обсуждения. Как объяснил министр иностранных дел РФ, страны изучают то, как лучше развивать экономические, финансовые, торговые и инвестиционные связи таким образом, чтобы избежать санкций со стороны США.

При этом Лавров отметил, что количество практических задач в отношениях между государствами увеличивается из-за плотной повестки в любых двусторонних отношениях.

«Это огромный блок вопросов. Им занимаются наши экономические, торговые ведомства, финансовые, центральные банки. И решения, которые находят наши коллеги в этих ведомствах, помогают наращивать экономическое взаимодействие, наращивать торговый оборот таким образом, чтобы и казахстанские предприятия, и российские экономические операторы получали выгоду на благо бюджетов и одной, и другой страны», — подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что Казахстан вводит новую политику в отношении санкций против России, заявляя, что экономические интересы республики будут приоритетом. По словам заместителя премьер-министра республики, министра торговли и интеграции Серика Жумангарина, Казахстан «не будет слепо следовать санкциям», введенным западными странами против России, если они затронут отечественные компании. Позже президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан придерживается политики сотрудничества с Москвой и не является «анти-Россией», несмотря на то, что следует санкционному режиму.

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Комментарии
9
282832625
2 часа
А традиционное осуждение квадроберов?
280896530
2 часа
Раз уж сама лошадь в к Токаеву прискакала, то прогнуть казахов под поставки санкционки через них не удалось. Пошла тяжелая артиллерия. Казахстан нынче уже больше на Китайских "братушек" ориентируется, а усидеть на трех стульях и ни от кого не получить экономических оплеух, это надо мастерство иметь.
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