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Власть Путин: Россия за ночь ударила по Украине 90 ракетами и 100 БПЛА

Путин: Россия за ночь ударила по Украине 90 ракетами и 100 БПЛА

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28 комментариев

Россия минувшей ночью нанесла по украинской территории комплексный удар с применением 90 ракет и 100 БПЛА. Поражены 17 целей — военных объектов и оборонной промышленности Украины, проинформировал 28 ноября президент РФ Владимир Путин на саммите ОДКБ.

По его словам, Россия поразила украинские военные объекты с использованием ста ракет в ответ на удары по своей территории.

Москва вынуждена пойти на испытания «Орешника» в ответ на удары дальнобойными ракетами по Брянской и Курской областям, подчеркнул Путин.

С начала ночи, по данным украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена в Киеве и семи областях Украины, затем — на всей территории страны. Взрывы звучали в Киеве, Харькове, Николаеве, Ровно, Луцке, Виннице.

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Владимир Путин Украинский конфликт Атака БПЛА Атака беспилотников Ракетный удар
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Комментарии
28
Garik.Maremanov.1-1
13 минут
Нормальные люди на восьмом десятке о душе начинают думать. Грехи замаливать. А этот - только о том. как бы побольше народу на тот свет отправить.
ДЕД
18 минут
Зачем вам на пенсию раньше? Мы лучше на рокету потратим...
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