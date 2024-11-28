Путин: Россия за ночь ударила по Украине 90 ракетами и 100 БПЛА

Россия минувшей ночью нанесла по украинской территории комплексный удар с применением 90 ракет и 100 БПЛА. Поражены 17 целей — военных объектов и оборонной промышленности Украины, проинформировал 28 ноября президент РФ Владимир Путин на саммите ОДКБ.
По его словам, Россия поразила украинские военные объекты с использованием ста ракет в ответ на удары по своей территории.
Москва вынуждена пойти на испытания «Орешника» в ответ на удары дальнобойными ракетами по Брянской и Курской областям, подчеркнул Путин.
С начала ночи, по данным украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена в Киеве и семи областях Украины, затем — на всей территории страны. Взрывы звучали в Киеве, Харькове, Николаеве, Ровно, Луцке, Виннице.
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