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Политика Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом

Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом

1 573
26 комментариев

Президент России Владимир Путин прилетел в Казахстан с государственным визитом. Об этом днем 27 ноября сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства приехал в Казахстан на два дня. Он пробудет там сегодня и завтра. Путин собирается принять участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Во время своего визита российский лидер также планирует провести переговоры с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. Главы государств обсудят развитие стратегического партнерства между Астаной и Москвой.

Помимо этого Путин и Токаев по видеосвязи примут участие в пленарном заседания ХХ Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Мероприятие проводится в Уфе.

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Комментарии
26
DanCitizen
1 час
Будет опять уговаривать не дружить с Китаем
282694747
1 час
В степях Казахстана бесхозного курганчика не найдется?
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