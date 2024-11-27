Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом

Президент России Владимир Путин прилетел в Казахстан с государственным визитом. Об этом днем 27 ноября сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства приехал в Казахстан на два дня. Он пробудет там сегодня и завтра. Путин собирается принять участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.