В петербургских обменниках не наблюдается очередей. Кроме одного

В Петербурге не заметили ажиотажа вокруг обмена валют. На это обратил внимание телеграм-канал «Фонтанка SPB Online» в четверг, 28 ноября.

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Очередей в городских обменниках не наблюдается. Однако один пункт обмена, расположенный в Лиговском переулке, все же выделился среди других: там заметили несколько десятков человек, желающих обменять деньги. На кадрах можно заметить, что доллар там можно купить за 107 рублей, а продать за 112. Но, как отмечает «Фонтанка SPB Online», очереди там бывают регулярно вне зависимости от колебаний курса.

Напомним, что 27 ноября на международном валютном рынке «Форекс» курс доллара превысил 108 рублей впервые за 2 года и 8 месяцев. Максимального показателя в 114 рублей, а евро в 120 рублей, валюта достигла 28 ноября. На фоне падения рубля Центральный банк РФ отказался покупать валюту на внутреннем валютном рынке, чтобы «зеркалировать» регулярные операции Минфина в рамках бюджетного правила. А президент Банка ВТБ Андрей Костин спрогнозировал, что в скором времени доллар подешевеет и стабилизируется.

Сегодня, 28 ноября, по данным «Форекса», курс доллара опустился до 108 рублей, а евро — до 114 рублей. Президент России Владимир Путин в свою очередь сообщил, что ситуация с курсом находится под контролем, поводов для паники нет.