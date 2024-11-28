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Происшествия Мужчина, нокаутировавший своего соседа у лифта, стал фигурантом уголовного дела

Мужчина, нокаутировавший своего соседа у лифта, стал фигурантом уголовного дела

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11 комментариев

Полиция задержала петербуржца, который проходит по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровья своему соседу. Мужчина ударил его кулаком возле лифта. В итоге пострадавший потерял сознание и был госпитализирован в тяжелом состоянии, об этом 28 ноября стало известно «Фонтанке».

Сам инцидент произошел месяц назад в доме на улице Уточкина, 2к1. 27-летний петербуржец ждал со своей спутницей и двумя собаками лифт, рядом стоял их сосед. В ходе внезапного конфликта пострадавший получил кулаком по лицу от соседа с собаками, в сознание он так и не пришел. В больнице у него диагностировали серьезные травмы, в том числе открытую черепно-мозговую и сотрясение мозга.

Накануне днем полиция задержала нападавшего. Мужчина не работает, свою агрессию в прошлом проявлял не раз. Так, в 2019 году он был судим по той же статье — о причинении тяжкого вреда здоровью, в 2020 году получил год ограничения свободы за причинение вреда здоровью средней тяжести.

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Комментарии
11
В д. Гадюкино - дожди.
40 минут
"в 2019 году он был судим по той же статье — о причинении тяжкого вреда здоровью, в 2020 году получил год ограничения свободы за причинение вреда здоровью средней тяжести." Неадекватам раздолье в этой "великой" стране. Причем, с самого верха.
мухомор
32 минуты
Отлично работает 86 отдел полиции. Образцово-показательно. Рецидивист с тяжкой статьёй в характеристике умышленно наносит тяжкие телесные. Открытая ЧМТ, реанимация. Материала для проверки валом. За 2 часа писанины можно управится под перекуры и кофе. Но они так торопились, что возбуждались почти месяц. Ну что бы наверняка. Что бы не промахнутся. А вдруг не того взяли.
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