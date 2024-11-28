Мужчина, нокаутировавший своего соседа у лифта, стал фигурантом уголовного дела

Полиция задержала петербуржца, который проходит по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровья своему соседу. Мужчина ударил его кулаком возле лифта. В итоге пострадавший потерял сознание и был госпитализирован в тяжелом состоянии, об этом 28 ноября стало известно «Фонтанке».

Сам инцидент произошел месяц назад в доме на улице Уточкина, 2к1. 27-летний петербуржец ждал со своей спутницей и двумя собаками лифт, рядом стоял их сосед. В ходе внезапного конфликта пострадавший получил кулаком по лицу от соседа с собаками, в сознание он так и не пришел. В больнице у него диагностировали серьезные травмы, в том числе открытую черепно-мозговую и сотрясение мозга.