Мужчина, нокаутировавший своего соседа у лифта, стал фигурантом уголовного дела

Полиция задержала петербуржца, который проходит по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровья своему соседу. Мужчина ударил его кулаком возле лифта. В итоге пострадавший потерял сознание и был госпитализирован в тяжелом состоянии, об этом 28 ноября стало известно «Фонтанке».
Сам инцидент произошел месяц назад в доме на улице Уточкина, 2к1. 27-летний петербуржец ждал со своей спутницей и двумя собаками лифт, рядом стоял их сосед. В ходе внезапного конфликта пострадавший получил кулаком по лицу от соседа с собаками, в сознание он так и не пришел. В больнице у него диагностировали серьезные травмы, в том числе открытую черепно-мозговую и сотрясение мозга.
Накануне днем полиция задержала нападавшего. Мужчина не работает, свою агрессию в прошлом проявлял не раз. Так, в 2019 году он был судим по той же статье — о причинении тяжкого вреда здоровью, в 2020 году получил год ограничения свободы за причинение вреда здоровью средней тяжести.
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