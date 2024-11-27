На борту судна, перевернувшегося в Баренцевом море, были жители Петербурга

На борту судна, перевернувшегося в акватории Баренцева моря, были пассажиры из Санкт-Петербурга и Москвы. Об этом в среду, 27 ноября, сообщил источник «Фонтанки».
Всего на борту было девять пассажиров и два члена экипажа — капитан и помощник. В настоящее время спасенные находятся в гостинице. Людей с перевернувшегося судна «Боец» забрала проходящая мимо «Святая Екатерина». Точное количество петербуржцев и их состояние уточняются. По предварительной информации, детей нет. Документы у некоторых утонули. С туристами работают следователи.
Напомним, сегодня Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила о происшествии в Мурманской области. Следователи устанавливают обстоятельства, при которых перевернулось маломерное судно с пассажирами на борту. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.