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Происшествия Судно с пассажирами перевернулось в акватории Баренцева моря

Судно с пассажирами перевернулось в акватории Баренцева моря

4 286
10 комментариев

В селе Териберка Мурманской области в акватории Баренцева моря опрокинулось прогулочное судно с пассажирами. Об этом в среду, 27 ноября, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

Источник:

Пассажиров уже доставили на берег. Как передает Западное межрегиональное СУ на транспорте СК России, людей с опрокинувшегося борта забрало проходящее мимо судно.

«Фонтанка» связалась с Северо-Западной транспортной прокуратурой, где уточнили, что пассажиров спасло судно под названием «Святая Екатерина», а опрокинувшимся судном оказался «Боец». По предварительным данным издания, на его борту было 10 человек.

Источник:

По факту происшествия с судном в Мурманской области организовали проверку. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Следователи устанавливают обстоятельства, при которых перевернулось маломерное судно с пассажирами на борту. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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Териберка Баренцево море Судно перевернулось
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Комментарии
10
михаил.ру
27 минут
киты в шоке, такая нажористая кормовая база
Ганс-Дитрих Геншер
42 минуты
Как вы яхту назовёте - так она и поплывёт? :)) да, гражданин Врунгель? ))
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