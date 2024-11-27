Судно с пассажирами перевернулось в акватории Баренцева моря

В селе Териберка Мурманской области в акватории Баренцева моря опрокинулось прогулочное судно с пассажирами. Об этом в среду, 27 ноября, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
Пассажиров уже доставили на берег. Как передает Западное межрегиональное СУ на транспорте СК России, людей с опрокинувшегося борта забрало проходящее мимо судно.
«Фонтанка» связалась с Северо-Западной транспортной прокуратурой, где уточнили, что пассажиров спасло судно под названием «Святая Екатерина», а опрокинувшимся судном оказался «Боец». По предварительным данным издания, на его борту было 10 человек.
По факту происшествия с судном в Мурманской области организовали проверку. Выясняются обстоятельства произошедшего.
Следователи устанавливают обстоятельства, при которых перевернулось маломерное судно с пассажирами на борту. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.