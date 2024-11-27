Загрызенная жительница Гатчинского района била свою собаку

«Фонтанке» 27 ноября стали известны некоторые подробности трагедии в Гатчинском районе Ленобласти, где собака загрызла свою пожилую хозяйку. По предварительным данным, пенсионерка неоднократно поднимала руку на животное. Вероятно, накануне вечером пес отреагировал на это ответной агрессией.

Тело 77-летней женщины со следами зубов на запястьях и шее было найдено минувшей ночью на участке в деревне Большие Колпаны. Рядом бегала собака с окровавленной мордой. Сын погибшей пока решил не усыплять животное, на время следственных действий он запер пса в конуре.