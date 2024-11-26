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Город Финансы Первокурсники-платники принесли вузам Петербурга 7,5 млрд рублей за 2024 год

Первокурсники-платники принесли вузам Петербурга 7,5 млрд рублей за 2024 год

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10 комментариев

В этом году в вузы Петербурга на договорной основе обучения поступили 32 067 первокурсников — это на две тысячи больше, чем год назад. Суммарно они заплатили за первый год учебы не менее 7,56 миллиарда рублей — это на 17% больше, чем в прошлом году, подсчитала «Фонтанка».

Редакция изучила приказы о зачислении и конкурсные списки и подсчитала, сколько университеты получат средств от нынешних первокурсников. «Фонтанка» учитывала поступивших в прием 2024 года на очную, очно-заочную и заочную формы обучения. В лидерах по «выручке» со студентов-платников — СПбГУ. Прием на договорную основу в вузе вырос на 20% в сравнении с прошлой приемной кампанией — всего в СПбГУ зачислили 2761 платника. Первокурсники принесли вузу почти миллиард рублей. Это на 25% больше, чем год назад.

На втором месте по объему средств, которые нынешние первокурсники заплатят университету за первый год учебы, оказался СПбГЭУ. В основном на договорную основу шли будущие рекламисты, юристы, менеджеры и экономисты. Всего в университет поступили 2007 платников и принесли ему 576 миллионов рублей — почти на 3% больше, чем год назад. Особенно охотно в вуз шли будущие рекламщики, юристы, экономисты и менеджеры.

На третьем и четвертом местах — петербургский РАНХиГС и СПбГУПТД. В обоих вузах объем средств, который заплатят первокурсники, превышает 450 миллионов рублей — рост на 14% за год. Среди медицинских вузов на первом месте Педиатрический университет, куда в этом году поступили 715 первокурсников. Они принесли вузу 226 миллионов — на 44% больше, чем годом ранее.

Лидер не по деньгам, а по числу зачисленных Политех. В 2024 году в вуз поступил 2581 человек — это сразу на 27% больше, чем год назад. Первокурсники заплатили за учебу 511 миллионов рублей. В числе тех вузов, кто значительно скакнул по объему набора платников, также СПбГУ ГА (Университет гражданской авиации). Будущих летчиков и не только на платке набрался 281 человек — это аж на 144% больше, чем годом ранее. Прибавилось в сравнении с прошлым годом и спортсменов — в НГУ им. Лесгафта первокурсников на договорной основе обучения стало больше на 77,5%.

Подробнее о том, куда можно поступить со 108 баллами за ЕГЭ, где дешевле, а где дороже всего учиться и какие стипендии платят бюджетникам, — в ежегодном рейтинге вузов от «Фонтанки.ру».

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Комментарии
10
Cruz1
1 час
так все к этому шло.Специально сделали заградительное огэ -егэ и целевиков- и льготников из числа известно кого.Государству не нужны образованные люди. Нужны рабочие на завод которые по шаблону детальки делают и после смены бухают
Сила в Правде!!
1 час
можно не мало прикупить мерседесов хороший бизнес.
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