Рейтинг вузов «Фонтанки» — 2024. Кто получил миллиард и где в Петербурге самая доступная учеба по баллам и по ценам

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«Фонтанка» публикует ежегодный рейтинг вузов Петербурга. Редакция за вас изучила приказы об утверждении стоимости обучения и о зачислении студентов-первокурсников, просчитала проходные баллы и оценила, на какие программы в этом году был особенно ожесточенный конкурс. Теперь мы знаем почти всё о рынке платного высшего образования, в тексте — сколько вузы заработали на первокурсниках-платниках, где учиться дешевле, а где — совсем дорого и чего ждать от приема этого года.

Предыдущий рейтинг вузов за 2023 год смотрите тут, а за 2022 — тут.

Как составлялся рейтинг

Рейтинг «Фонтанки» строго математичен: редакция не бралась оценивать уровень образования и глубину образовательных программ в университетах. Ранжировать вузы города было решено по числу студентов, поступивших на договорную основу, — по тем первокурсникам, которые были настолько уверены в выборе своего вуза, что оказались готовы отдать за обучение от пары сотен до полумиллиона в год.

При составлении рейтинга «Фонтанка» считала число зачисленных на программы бакалавриата и специалитета в рамках приема 2024/2025: и на очную, и на очно-заочную, и на заочную формы обучения. Редакция не учитывала иностранных граждан. При подсчетах мы обращались к приказам о зачислении и об утверждении стоимости обучения в этом учебном году с официальных сайтов вузов. Если же университеты не публиковали приказы или итоги приема, то за основу брались данные из архивов конкурсных списков.

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Напомним, что прием этого года отличался заметным ростом числа абитуриентов, которые прошли в нулевую волну зачисления. Повлияло и то, что коснулись изменения целевого приема, который в итоге стал более прозрачным и привлек выпускников, и расширение особой квоты для военнослужащих и их семей.

Почти полторы тысячи человек поступили в крупные вузы Петербурга по БВИ — без вступительных экзаменов. При этом почти половина из них выбрала ИТМО. В результате в ИТМО, СПбГУ и петербургском кампусе ВШЭ оказались специальности, на которых еще до основного конкурса не осталось бюджетных мест.

Как итог — проходные баллы на специальностях, где бюджетных мест было вполне приличное количество, выросли, а на тех, где бюджета практически не осталось, наоборот, упали. По всей видимости, многие абитуриенты побоялись участвовать в совсем уж жестком конкурсе за 5–7 мест и «отступили», зато прошли те, кто отважно подал согласие с результатами ЕГЭ на 10–20 баллов ниже проходных прошлого года.

И хотя приемная кампания на бюджет в целом прошла дежурно, без значительных перемен и серьезных сбоев, конкурс на бесплатную учебу в Петербурге из-за льготников и олимпиадников стал более ожесточенным. В результате в 2024 году вырос прием на платную основу.

По итогам этого года вузы Петербурга собрали с первокурсников не менее 7,56 млрд рублей, а это на 17% больше, чем в прошлом году. Увеличилось и число поступивших на договорную основу обучения: в этом году в университеты города поступили 32 067 первокурсников. Годом ранее — на две тысячи меньше.









Лидеры рейтинга

В лидеры рейтинга спустя два года снова вырвался старейший СПбГУ и занял почетное первое место. Прием на договорную основу в вузе вырос на 20 % в сравнении с прошлой приемной кампанией — всего в СПбГУ зачислили 2 761 платника. Первокурсники принесли вузу почти миллиард рублей. Это на 25 % больше, чем год назад.

Самым популярным у абитуриентов оказался престижный в университете юрфак — на программу «Юриспруденция» поступили 249 человек, а на «Юриспруденцию с углубленным изучением китайского языка и права КНР» — 124 человека. Большим спросом у поступающих пользовались реклама (173 человека), экономика (156) и международные отношения (137).

Рост и числа платников, и «выручки» с них за первый год обучения объясним и ростом цен на обучение — напомним, учеба на самой дорогой программе СПбГУ «Международный менеджмент» теперь стоит 627,6 тысячи в год, — и проходными баллами. В списках зачисленных «Фонтанка» обнаружила аномалию — десятки студентов, которые поступили в старейший вуз Петербурга, едва перешагнули порог ЕГЭ.

Рекордно низкий проходной — на экономике. На одно из самых популярных и престижных направлений в СПбГУ поступил студент со 112 баллами. Это в среднем по 37 баллов за каждый из трех результатов ЕГЭ. Причем платный прием на этом направлении вырос на 65 % год к году. Как так вышло, «Фонтанка» уже подробно разбиралась.

Со 115 баллами абитуриенты прошли на «Международные отношения» и «Историю Вьетнама», со 116 — на «Картографию и геоинформатику». Тем не менее остались в вузе и те программы, где даже платно поступить не так-то просто. Даже с айтишников на отдельных направлениях в этом году требовалось более 90 баллов за один предмет, чего уж говорить про лингвистов и филологов, у которых на бюджете проходные часто переваливают за максимальные 300.

На втором месте по объему средств, которые нынешние первокурсники заплатят вузу за первый год учебы, оказался СПбГЭУ. В университет поступили 2 007 платников и принесли ему 576 млн рублей — почти на 3 % больше, чем годом ранее. Особенно охотно в вуз шли будущие рекламщики, юристы, экономисты и менеджеры — по 100-200 человек на направление на договорную основу обучения. Только будущие управленцы принесли СПбГЭУ более 130 млн рублей в год.

На третьем и четвертом местах — петербургский РАНХиГС и СПбГУПТД. Первый славится относительно доступными по цене образовательными программами — в пределах 300 тысяч и юрфак, и туризм, и международные отношения. Второй — разнообразием и количеством направлений и факультетов. Несмотря на в основном творческую направленность вуза, в СПбГУПТД идут учиться и айтишники, и энергетики, и менеджеры. В обоих университетах объем средств, который заплатят первокурсники, превышает 450 млн рублей — рост на 14 % год к году.









Замыкает пятерку рейтинга Политех — к слову, университет оказался лидером по городу по числу принятых платников-первокурсников. В вуз поступил 2 581 человек — это сразу на 27 % больше, чем год назад. В денежном эквиваленте рост год к году не такой впечатляющий — 13 %, до 511 млн суммарно за первый год обучения. На очном отделении самой популярной программой оказалась «Программная инженерия», куда пришли учиться 122 человека. Чуть меньше — на «Менеджмент» (114) и «Рекламу и связи с общественностью» (96).

В первой десятке также ИТМО, куда на первый курс поступили 1 198 платников и принесли вузу 473 млн рублей — на 44 % больше, чем в прошлом году. Особенным спросом у студентов на договорной форме обучения пользовались «Информационные системы и технологии», куда в этом году зачислили 317 человек. 887 первокурсников и 441 млн получил петербургский кампус Вышки. Самой популярной программой у первокурсников оказался «Международный бакалавриат по бизнесу и экономике» (131 человек). В ГАСУ прием на договорную основу вырос на 25,5 % — до 1 778 человек и 373,7 млн рублей. В лидерах рейтинга и педагогический РГПУ им. Герцена, куда на разные формы обучения поступил 1 921 человек. Особенно отличились, по крайней мере по количеству, филологи на очном отделении и социальные педагоги — на заочном.









Среди медицинских вузов впервые лидирует Педиатрический университет, куда в этом году поступили 715 первокурсников. Они принесли вузу 226 млн — на 44 % больше, чем годом ранее. Самым популярным направлением у платников оказалась «Стоматология», куда пошли учиться сразу 279 человек. На втором месте Первый мед — 657 первокурсников, почти все — со стомфака и лечфака. Замыкает тройку медвузов Петербурга СЗГМУ им. Мечникова, где в этом году оказались самые высокие для студентов в белых халатах цены на обучение.

Присмотрелись платники в этом году и к Технологическому институту, где платный прием вырос сразу на 44,5 % — до 2 338 человек. Во многом эту цифру обеспечили экономисты, менеджеры и рекламисты, причем заочники. На профильные для университета инженерные программы по биологии и химии абитуриенты в основном прошли на бюджет. В лидерах роста в этом году — СПбГУ ГА (Университет гражданской авиации). Будущих летчиков и не только платно набрался 281 человек — это аж на 144 % больше, чем годом ранее. Прибавилось в сравнении с прошлым годом и спортсменов — в НГУ им. Лесгафта первокурсников на договорной основе обучения стало больше на 77,5 %. Вырос платный прием также в Финуниверситете (+74 %), СПбГМТУ (Морской технический) (+68 %) и Академии художеств им. И. Е. Репина (+56,8 %).









Серьезно поубавилось платников в Горном — на договорную основу, судя по приказам на сайте, поступило всего 12 человек. В прошлом году — в десять раз больше. Второй год подряд в вузе учеба на всех направлениях обходится студентам в 600 тысяч рублей в год — выше только в СПбГУ и ВШЭ, и то далеко не на всех направлениях. Однако дело не в том, что в Горный университет не хотят идти учиться. Напомним, что Горный институт один из немногих в России и единственный в Петербурге стал участником пилотного проекта по переходу на новую систему образования с упором на специалитет. Так что с КЦП на бюджет в университете проблем точно нет: только в этом году 1 944 человека заняли места, финансируемые государством, а еще 68 человек будут учиться за счет собственных средств вуза.

108 баллов для учебы

Проходные баллы на платную основу в вузах традиционно ниже, чем на бюджете. «Фонтанка» определила самый-самый минимум, который нужно набрать на ЕГЭ для поступления в каждый из вузов. Оговорим, что мы не учитывали творческие направления, куда нужно сдавать четыре и более экзаменов, а также не обращали внимание на проходные баллы на очно-заочном и заочном отделениях. Для каждого из университетов редакция определила самую доступную по баллам программу — сумма ЕГЭ последнего зачисленного и стала нижней границей.

Итак, самым избирательным к абитуриентам оказался ИТМО, где даже на платную основу нужно набрать 189 баллов. Это по 63 балла за предмет. С результатами похуже в вуз в этом году не брали учиться даже за деньги. На втором месте — ВШЭ, где в этом году последний поступивший получил 187 баллов и прошел на «Политологию». Отличились высокими проходными Горный и РГУП — 170 и 163 балла соответственно.

Традиционно высокая планка в творческих университетах, куда высокобалльники поступают и на бюджет, и платно. Так, в Институт культуры в прошлый прием необходимо было набрать хотя бы 162 балла, чтобы отучиться на библиотекаря, а в КИТ — 154 балла на айти-направлении. Среди медицинских вузов самые высокие проходные в СЗГМУ им. И. И. Мечникова — 154 балла на «Медико-профилактическом деле». В Первый мед берут и со 140 (около 46 баллов за предмет из 100), хоть и не врачей, а медсестер, в Педиатрический — со 133 баллами принимают дефектологов.

Но не все вузы могут похвастаться хорошо подготовленными первокурсниками — есть в Петербурге университеты, куда берут тех, кто едва перешел порог ЕГЭ. В этом году всего 108 баллов хватило для поступления сразу в два учебных заведения — ПГУПС и Финуниверситет. Первый счастливчик, который на ЕГЭ получил 36 баллов в среднем, учится на менеджера, второй получает вышку по специальности «Бизнес-информатика». В пятерке антилидеров также СПбГУ, частный СПбУТУиЭ и СПбГУ ГА. В последний со 114 баллами поступил, к счастью, не будущий летчик, а специалист по сервису.

Подробнее о самых доступных программах по каждому из вузов и проходных баллах на договорную основу:

















Два с половиной миллиона за вышку

Отдельно поговорим о ценах. В этом году обучение в Петербурге подорожало в среднем на 5-7 %. В СПбГУ цена за курс выросла на 4–5 %, что даже чуть ниже официального уровня инфляции, на всех специальностях: от стоматологии до журналистики и востоковедения. Самыми доступными в старейшем университете оказались «Социальная работа» (244,2 тысячи в год), «Философия» (248 тысяч) и «Музеология» (255,3 тысячи).

Довольно существенно учеба подорожала в Технологическом институте (на 15–17 % — до 223–288 тысяч в год) и ИТМО (на 14–17 %). На 9–10 % стало дороже учиться в СПбГЭУ. Поберегли кошельки студентов и их родителей в РГПУ им. А. И. Герцена, где цены выросли всего на 2-5 %. В Политехе год обучения прибавил в цене 4 %, в ЛЭТИ — 4,5 %, в ПГУПСе — от 4 до 5 %, в архитектурном ГАСУ — от 4 до 7 %.

Как итог — на ряде направлений в вузах Петербурга цена за год учебы переваливает за полмиллиона рублей. За вышку в городе придется отдать два с половиной миллиона, особенно если поступить в престижный вуз или на творческую специальность.









Но есть и те университеты, где высшее образование — это и в 2024 году вопрос одной-двух сотен тысяч в год. Как правило, в категорию бюджетных попадают частные вузы, где бюджета нет в принципе, а также непрофильные направления. Так что дешевле всего отучиться на менеджера или экономиста в Петербурге в архитектурном ГАСУ или Морском техническом университете.









К вопросу о том, сыграют ли на руку такие высокие цены по городу хотя бы бюджетникам, которым повезло за учебу не платить, а при успешной сдаче сессии — еще и деньги от вуза получать. Самая высокая стипендия в городе, если не считать надбавки за отличную учебу и научную деятельность, — в ВОЕНМЕХе. Там в месяц платят студентам-бюджетникам 4 тысячи рублей.









Какой будет приемная кампания 2025 года

Правила приема на будущий год еще не утверждены. Пока с полной уверенностью можно сказать лишь то, что реформа высшего образования все еще откладывается, так что можно спокойно ориентироваться на привычную систему с бакалавриатом и магистратурой. Из грустного — перенесли и внедрение системы сквозного приема, которую ранее анонсировали на 2025 год.

Напомним, что тогда выпускник мог бы написать всего одно заявление и указать в нем все вузы и специальности, куда хотел бы поступить. В заявлении нужно было обозначить порядок их приоритетности, в соответствии с которым выпускника бы зачислили в тот университет и на ту программу, куда он проходит на бюджет. Даже если выбранные университеты в разных концах страны.

Но и на этот год готовятся определенные изменения, в частности — долгожданная вторая волна, правда, не для бюджетников, а для целевиков. «Фонтанка» подробно разбирала, что приготовило Минобрнауки для абитуриентов этого года. Если тезисно, то:

Перенос сроков приемной кампании. В 2025 году Минобрнауки предлагает завершить прием согласий на зачисление только 25 августа, а выложить списки 29-го;

Определены два показателя в системе приоритетов: основной высший приоритет — наиболее высокий приоритет зачисления, по которому поступающий проходит по конкурсу вне зависимости от того, подал ли он согласие на зачисление; и высший проходной приоритет , который определяется для поступающих, которые согласие все-таки принесли;

Дополнительный прием. Места, предназначенные для целевиков, после проведения этапа приоритетного зачисления, не будут отдавать на общий конкурс. Если приказ примут, то вузы проведут в конце августа дополнительный прием на места по целевой квоте. Если по итогам «второй волны» приема они останутся незаполненными, то только тогда их смогут занять бюджетники, поступающие на общих основаниях.