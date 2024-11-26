Рейтинг вузов «Фонтанки» — 2024. Кто получил миллиард и где в Петербурге самая доступная учеба по баллам и по ценам

«Фонтанка» публикует ежегодный рейтинг вузов Петербурга. Редакция за вас изучила приказы об утверждении стоимости обучения и о зачислении студентов-первокурсников, просчитала проходные баллы и оценила, на какие программы в этом году был особенно ожесточенный конкурс. Теперь мы знаем почти всё о рынке платного высшего образования, в тексте — сколько вузы заработали на первокурсниках-платниках, где учиться дешевле, а где — совсем дорого и чего ждать от приема этого года.
Как составлялся рейтинг
Рейтинг «Фонтанки» строго математичен: редакция не бралась оценивать уровень образования и глубину образовательных программ в университетах. Ранжировать вузы города было решено по числу студентов, поступивших на договорную основу, — по тем первокурсникам, которые были настолько уверены в выборе своего вуза, что оказались готовы отдать за обучение от пары сотен до полумиллиона в год.
При составлении рейтинга «Фонтанка» считала число зачисленных на программы бакалавриата и специалитета в рамках приема 2024/2025: и на очную, и на очно-заочную, и на заочную формы обучения. Редакция не учитывала иностранных граждан. При подсчетах мы обращались к приказам о зачислении и об утверждении стоимости обучения в этом учебном году с официальных сайтов вузов. Если же университеты не публиковали приказы или итоги приема, то за основу брались данные из архивов конкурсных списков.
Напомним, что прием этого года отличался заметным ростом числа абитуриентов, которые прошли в нулевую волну зачисления. Повлияло и то, что коснулись изменения целевого приема, который в итоге стал более прозрачным и привлек выпускников, и расширение особой квоты для военнослужащих и их семей.
Почти полторы тысячи человек поступили в крупные вузы Петербурга по БВИ — без вступительных экзаменов. При этом почти половина из них выбрала ИТМО. В результате в ИТМО, СПбГУ и петербургском кампусе ВШЭ оказались специальности, на которых еще до основного конкурса не осталось бюджетных мест.
Как итог — проходные баллы на специальностях, где бюджетных мест было вполне приличное количество, выросли, а на тех, где бюджета практически не осталось, наоборот, упали. По всей видимости, многие абитуриенты побоялись участвовать в совсем уж жестком конкурсе за 5–7 мест и «отступили», зато прошли те, кто отважно подал согласие с результатами ЕГЭ на 10–20 баллов ниже проходных прошлого года.
И хотя приемная кампания на бюджет в целом прошла дежурно, без значительных перемен и серьезных сбоев, конкурс на бесплатную учебу в Петербурге из-за льготников и олимпиадников стал более ожесточенным. В результате в 2024 году вырос прием на платную основу.
По итогам этого года вузы Петербурга собрали с первокурсников не менее 7,56 млрд рублей, а это на 17% больше, чем в прошлом году. Увеличилось и число поступивших на договорную основу обучения: в этом году в университеты города поступили 32 067 первокурсников. Годом ранее — на две тысячи меньше.
Лидеры рейтинга
В лидеры рейтинга спустя два года снова вырвался старейший СПбГУ и занял почетное первое место. Прием на договорную основу в вузе вырос на 20 % в сравнении с прошлой приемной кампанией — всего в СПбГУ зачислили 2 761 платника. Первокурсники принесли вузу почти миллиард рублей. Это на 25 % больше, чем год назад.
Самым популярным у абитуриентов оказался престижный в университете юрфак — на программу «Юриспруденция» поступили 249 человек, а на «Юриспруденцию с углубленным изучением китайского языка и права КНР» — 124 человека. Большим спросом у поступающих пользовались реклама (173 человека), экономика (156) и международные отношения (137).
Рост и числа платников, и «выручки» с них за первый год обучения объясним и ростом цен на обучение — напомним, учеба на самой дорогой программе СПбГУ «Международный менеджмент» теперь стоит 627,6 тысячи в год, — и проходными баллами. В списках зачисленных «Фонтанка» обнаружила аномалию — десятки студентов, которые поступили в старейший вуз Петербурга, едва перешагнули порог ЕГЭ.
Рекордно низкий проходной — на экономике. На одно из самых популярных и престижных направлений в СПбГУ поступил студент со 112 баллами. Это в среднем по 37 баллов за каждый из трех результатов ЕГЭ. Причем платный прием на этом направлении вырос на 65 % год к году. Как так вышло, «Фонтанка» уже подробно разбиралась.
Со 115 баллами абитуриенты прошли на «Международные отношения» и «Историю Вьетнама», со 116 — на «Картографию и геоинформатику». Тем не менее остались в вузе и те программы, где даже платно поступить не так-то просто. Даже с айтишников на отдельных направлениях в этом году требовалось более 90 баллов за один предмет, чего уж говорить про лингвистов и филологов, у которых на бюджете проходные часто переваливают за максимальные 300.
На втором месте по объему средств, которые нынешние первокурсники заплатят вузу за первый год учебы, оказался СПбГЭУ. В университет поступили 2 007 платников и принесли ему 576 млн рублей — почти на 3 % больше, чем годом ранее. Особенно охотно в вуз шли будущие рекламщики, юристы, экономисты и менеджеры — по 100-200 человек на направление на договорную основу обучения. Только будущие управленцы принесли СПбГЭУ более 130 млн рублей в год.
На третьем и четвертом местах — петербургский РАНХиГС и СПбГУПТД. Первый славится относительно доступными по цене образовательными программами — в пределах 300 тысяч и юрфак, и туризм, и международные отношения. Второй — разнообразием и количеством направлений и факультетов. Несмотря на в основном творческую направленность вуза, в СПбГУПТД идут учиться и айтишники, и энергетики, и менеджеры. В обоих университетах объем средств, который заплатят первокурсники, превышает 450 млн рублей — рост на 14 % год к году.
Замыкает пятерку рейтинга Политех — к слову, университет оказался лидером по городу по числу принятых платников-первокурсников. В вуз поступил 2 581 человек — это сразу на 27 % больше, чем год назад. В денежном эквиваленте рост год к году не такой впечатляющий — 13 %, до 511 млн суммарно за первый год обучения. На очном отделении самой популярной программой оказалась «Программная инженерия», куда пришли учиться 122 человека. Чуть меньше — на «Менеджмент» (114) и «Рекламу и связи с общественностью» (96).
В первой десятке также ИТМО, куда на первый курс поступили 1 198 платников и принесли вузу 473 млн рублей — на 44 % больше, чем в прошлом году. Особенным спросом у студентов на договорной форме обучения пользовались «Информационные системы и технологии», куда в этом году зачислили 317 человек. 887 первокурсников и 441 млн получил петербургский кампус Вышки. Самой популярной программой у первокурсников оказался «Международный бакалавриат по бизнесу и экономике» (131 человек). В ГАСУ прием на договорную основу вырос на 25,5 % — до 1 778 человек и 373,7 млн рублей. В лидерах рейтинга и педагогический РГПУ им. Герцена, куда на разные формы обучения поступил 1 921 человек. Особенно отличились, по крайней мере по количеству, филологи на очном отделении и социальные педагоги — на заочном.
Среди медицинских вузов впервые лидирует Педиатрический университет, куда в этом году поступили 715 первокурсников. Они принесли вузу 226 млн — на 44 % больше, чем годом ранее. Самым популярным направлением у платников оказалась «Стоматология», куда пошли учиться сразу 279 человек. На втором месте Первый мед — 657 первокурсников, почти все — со стомфака и лечфака. Замыкает тройку медвузов Петербурга СЗГМУ им. Мечникова, где в этом году оказались самые высокие для студентов в белых халатах цены на обучение.
Присмотрелись платники в этом году и к Технологическому институту, где платный прием вырос сразу на 44,5 % — до 2 338 человек. Во многом эту цифру обеспечили экономисты, менеджеры и рекламисты, причем заочники. На профильные для университета инженерные программы по биологии и химии абитуриенты в основном прошли на бюджет. В лидерах роста в этом году — СПбГУ ГА (Университет гражданской авиации). Будущих летчиков и не только платно набрался 281 человек — это аж на 144 % больше, чем годом ранее. Прибавилось в сравнении с прошлым годом и спортсменов — в НГУ им. Лесгафта первокурсников на договорной основе обучения стало больше на 77,5 %. Вырос платный прием также в Финуниверситете (+74 %), СПбГМТУ (Морской технический) (+68 %) и Академии художеств им. И. Е. Репина (+56,8 %).
Серьезно поубавилось платников в Горном — на договорную основу, судя по приказам на сайте, поступило всего 12 человек. В прошлом году — в десять раз больше. Второй год подряд в вузе учеба на всех направлениях обходится студентам в 600 тысяч рублей в год — выше только в СПбГУ и ВШЭ, и то далеко не на всех направлениях. Однако дело не в том, что в Горный университет не хотят идти учиться. Напомним, что Горный институт один из немногих в России и единственный в Петербурге стал участником пилотного проекта по переходу на новую систему образования с упором на специалитет. Так что с КЦП на бюджет в университете проблем точно нет: только в этом году 1 944 человека заняли места, финансируемые государством, а еще 68 человек будут учиться за счет собственных средств вуза.
108 баллов для учебы
Проходные баллы на платную основу в вузах традиционно ниже, чем на бюджете. «Фонтанка» определила самый-самый минимум, который нужно набрать на ЕГЭ для поступления в каждый из вузов. Оговорим, что мы не учитывали творческие направления, куда нужно сдавать четыре и более экзаменов, а также не обращали внимание на проходные баллы на очно-заочном и заочном отделениях. Для каждого из университетов редакция определила самую доступную по баллам программу — сумма ЕГЭ последнего зачисленного и стала нижней границей.
Итак, самым избирательным к абитуриентам оказался ИТМО, где даже на платную основу нужно набрать 189 баллов. Это по 63 балла за предмет. С результатами похуже в вуз в этом году не брали учиться даже за деньги. На втором месте — ВШЭ, где в этом году последний поступивший получил 187 баллов и прошел на «Политологию». Отличились высокими проходными Горный и РГУП — 170 и 163 балла соответственно.
Традиционно высокая планка в творческих университетах, куда высокобалльники поступают и на бюджет, и платно. Так, в Институт культуры в прошлый прием необходимо было набрать хотя бы 162 балла, чтобы отучиться на библиотекаря, а в КИТ — 154 балла на айти-направлении. Среди медицинских вузов самые высокие проходные в СЗГМУ им. И. И. Мечникова — 154 балла на «Медико-профилактическом деле». В Первый мед берут и со 140 (около 46 баллов за предмет из 100), хоть и не врачей, а медсестер, в Педиатрический — со 133 баллами принимают дефектологов.
Но не все вузы могут похвастаться хорошо подготовленными первокурсниками — есть в Петербурге университеты, куда берут тех, кто едва перешел порог ЕГЭ. В этом году всего 108 баллов хватило для поступления сразу в два учебных заведения — ПГУПС и Финуниверситет. Первый счастливчик, который на ЕГЭ получил 36 баллов в среднем, учится на менеджера, второй получает вышку по специальности «Бизнес-информатика». В пятерке антилидеров также СПбГУ, частный СПбУТУиЭ и СПбГУ ГА. В последний со 114 баллами поступил, к счастью, не будущий летчик, а специалист по сервису.
Подробнее о самых доступных программах по каждому из вузов и проходных баллах на договорную основу:
Два с половиной миллиона за вышку
Отдельно поговорим о ценах. В этом году обучение в Петербурге подорожало в среднем на 5-7 %. В СПбГУ цена за курс выросла на 4–5 %, что даже чуть ниже официального уровня инфляции, на всех специальностях: от стоматологии до журналистики и востоковедения. Самыми доступными в старейшем университете оказались «Социальная работа» (244,2 тысячи в год), «Философия» (248 тысяч) и «Музеология» (255,3 тысячи).
Довольно существенно учеба подорожала в Технологическом институте (на 15–17 % — до 223–288 тысяч в год) и ИТМО (на 14–17 %). На 9–10 % стало дороже учиться в СПбГЭУ. Поберегли кошельки студентов и их родителей в РГПУ им. А. И. Герцена, где цены выросли всего на 2-5 %. В Политехе год обучения прибавил в цене 4 %, в ЛЭТИ — 4,5 %, в ПГУПСе — от 4 до 5 %, в архитектурном ГАСУ — от 4 до 7 %.
Как итог — на ряде направлений в вузах Петербурга цена за год учебы переваливает за полмиллиона рублей. За вышку в городе придется отдать два с половиной миллиона, особенно если поступить в престижный вуз или на творческую специальность.
Но есть и те университеты, где высшее образование — это и в 2024 году вопрос одной-двух сотен тысяч в год. Как правило, в категорию бюджетных попадают частные вузы, где бюджета нет в принципе, а также непрофильные направления. Так что дешевле всего отучиться на менеджера или экономиста в Петербурге в архитектурном ГАСУ или Морском техническом университете.
К вопросу о том, сыграют ли на руку такие высокие цены по городу хотя бы бюджетникам, которым повезло за учебу не платить, а при успешной сдаче сессии — еще и деньги от вуза получать. Самая высокая стипендия в городе, если не считать надбавки за отличную учебу и научную деятельность, — в ВОЕНМЕХе. Там в месяц платят студентам-бюджетникам 4 тысячи рублей.
Какой будет приемная кампания 2025 года
Правила приема на будущий год еще не утверждены. Пока с полной уверенностью можно сказать лишь то, что реформа высшего образования все еще откладывается, так что можно спокойно ориентироваться на привычную систему с бакалавриатом и магистратурой. Из грустного — перенесли и внедрение системы сквозного приема, которую ранее анонсировали на 2025 год.
Напомним, что тогда выпускник мог бы написать всего одно заявление и указать в нем все вузы и специальности, куда хотел бы поступить. В заявлении нужно было обозначить порядок их приоритетности, в соответствии с которым выпускника бы зачислили в тот университет и на ту программу, куда он проходит на бюджет. Даже если выбранные университеты в разных концах страны.
Но и на этот год готовятся определенные изменения, в частности — долгожданная вторая волна, правда, не для бюджетников, а для целевиков. «Фонтанка» подробно разбирала, что приготовило Минобрнауки для абитуриентов этого года. Если тезисно, то:
Перенос сроков приемной кампании. В 2025 году Минобрнауки предлагает завершить прием согласий на зачисление только 25 августа, а выложить списки 29-го;
Определены два показателя в системе приоритетов: основной высший приоритет — наиболее высокий приоритет зачисления, по которому поступающий проходит по конкурсу вне зависимости от того, подал ли он согласие на зачисление; и высший проходной приоритет, который определяется для поступающих, которые согласие все-таки принесли;
Дополнительный прием. Места, предназначенные для целевиков, после проведения этапа приоритетного зачисления, не будут отдавать на общий конкурс. Если приказ примут, то вузы проведут в конце августа дополнительный прием на места по целевой квоте. Если по итогам «второй волны» приема они останутся незаполненными, то только тогда их смогут занять бюджетники, поступающие на общих основаниях.
Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»