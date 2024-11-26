Кость, а рядом брошюра. Смотрите, что выловили из Черной речки

Крупный фрагмент кости рассматривали сотрудники Следственного комитета и МВД. Как выяснилось, вместе с останками были найдены какие-то документы. Почему это все оказалось завернуто в клетчатую ткань, полиэтилен и скинуто в реку, неизвестно.

В настоящий момент следствие проводит проверку. Странную находку обнаружил накануне вечером один из водолазов, который работал в Черной речке. От предмета он, правда, тут же избавился, а потом сообщил в 112. Останки были найдены только сегодня.