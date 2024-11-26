Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+6°

пасмурно, дождь

ощущается как +3

3 м/c,

ю-з.

 758мм 86%
Подробнее
6 Пробки
USD 105,06
EUR 110,49
Рейтинг вузов «Фонтанки»
Верфи укрупняются
Промышленный Петербург
Владимиру Яковлеву 80 лет
Кто заработал на оружии
Алена Апина на концерте
Рейтинги "Фонтанки"
Происшествия Замотанная в пакет нога показалась из Черной речки и ушла на дно. Теперь её ищут спасатели

Замотанная в пакет нога показалась из Черной речки и ушла на дно. Теперь её ищут спасатели

7 297
17 комментариев

Вторые сутки в Петербурге ищут замотанную в черный пакет человеческую ногу. Об этом 26 ноября стало известно «Фонтанке».

Накануне вечером группа водолазов работала в районе Чернореченского моста, когда один из них наткнулся на пакет, в котором была оторванная в районе колена человеческая нога. От испуга или еще по какой-то причине ногу доставать не стали, она ушла на дно.

Сейчас на месте работает Поисково-спасательная служба МЧС.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY8
Удивление
SURPRISED29
Гнев
ANGRY5
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
17
Дядя Бо
1 час
Это нога, у того, у кого надо нога.(с).
Фокусник Данилин
1 час
Часть вторая : Костяная нога…
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Контракты новые, проблемы — старые. Как отсутствие хозяина мешает ремонту петербургских дорог
6 февраля 2020, 11:29
Новости компаний
«Ленстройтрест» сформирует коммерческую инфраструктуру по запросам жителей
26 ноября, 17:10
Новости компаний
Сим-карты МегаФона появились в «Связь.ON»
26 ноября, 15:40
ТОП 5
Новости компаний
«Ленстройтрест» сформирует коммерческую инфраструктуру по запросам жителей
26 ноября, 17:10
Сим-карты МегаФона появились в «Связь.ON»
26 ноября, 15:40
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК Lake City
26 ноября, 13:50
ГК «ПСК» шестой год подряд в числе надёжных застройщиков России
26 ноября, 13:45
Концерн «Алмаз — Антей» провел в Санкт-Петербурге конференцию «Радионавигация и время 2024»
26 ноября, 11:55
Setl Group выплатил 8-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-03
25 ноября, 17:00
«Ленстройтрест» в четвертый раз подряд в числе надежных застройщиков страны
25 ноября, 15:25
Наше Радио-Санкт-Петербург – дважды лауреат премии «Радиомания-2024»
25 ноября, 14:51
ЖК «Бионика Заповедная» получил международную архитектурно-дизайнерскую премию
25 ноября, 11:35
Колоноскопия и анализ на скрытую кровь: врачи рассказали о способах диагностики рака кишечника на ранней стадии
24 ноября, 18:00
Поправимое дело: врачи рассказали, какие проблемы решает пластика живота и когда пора ее делать
23 ноября, 18:00
Николай Басков спел для «Героев нашего времени» в БКЗ «Октябрьский»
23 ноября, 13:35