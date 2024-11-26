Замотанная в пакет нога показалась из Черной речки и ушла на дно. Теперь её ищут спасатели

Вторые сутки в Петербурге ищут замотанную в черный пакет человеческую ногу. Об этом 26 ноября стало известно «Фонтанке».
Накануне вечером группа водолазов работала в районе Чернореченского моста, когда один из них наткнулся на пакет, в котором была оторванная в районе колена человеческая нога. От испуга или еще по какой-то причине ногу доставать не стали, она ушла на дно.
Сейчас на месте работает Поисково-спасательная служба МЧС.
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