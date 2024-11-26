Точно нога? В Черной речке выловили крупный кусок кости

Водолазы достали со дна Черной речки замотанный в черный полиэтилен и ткань кусок кости, сообщает 26 ноября фотокорреспондент «Фонтанки» с места происшествия. Чьи на самом деле это останки — будут выяснять криминалисты.

Напомним, поиски шли вторые сутки из-за звонка водолаза, который наткнулся на замотанную в пакет кость. Он предположил, что это была нога, — с находкой он тут же расстался.