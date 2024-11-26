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Происшествия Показываем, как спасатели искали замотанную в пакет ногу в Черной речке

Показываем, как спасатели искали замотанную в пакет ногу в Черной речке

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12 комментариев

Медики, спасатели и водолазы оказались вместе на набережной Черной речки в поисках замотанной в черный полиэтилен ноги. Во всяком случае, именно о такой находке накануне заявлял один из водолазов, который вел работы в этом месте.

В районе пяти часов вечера во вторник ушедшая на дно «нога», кажется, была найдена. Оказалось, внутри черного пакета лежала замотанная в ткань большая кость. Принадлежала ли она человеку, еще предстоит выяснить. По словам нашего фотокорреспондента, помимо кости спасатели достали из воды коробку и бумагу.

Сейчас на месте работает Следственный комитет.

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Комментарии
12
Игорь Протасов
1 час
Ужасы нашего городка...
Rostik37
1 час
"Наших невест давно на том свете с фонарями ищут."(с)
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