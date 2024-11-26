Показываем, как спасатели искали замотанную в пакет ногу в Черной речке

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Медики, спасатели и водолазы оказались вместе на набережной Черной речки в поисках замотанной в черный полиэтилен ноги. Во всяком случае, именно о такой находке накануне заявлял один из водолазов, который вел работы в этом месте.

В районе пяти часов вечера во вторник ушедшая на дно «нога», кажется, была найдена. Оказалось, внутри черного пакета лежала замотанная в ткань большая кость. Принадлежала ли она человеку, еще предстоит выяснить. По словам нашего фотокорреспондента, помимо кости спасатели достали из воды коробку и бумагу.

Сейчас на месте работает Следственный комитет.