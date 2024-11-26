Музей Академии художеств приглашает на большую выставку, посвящённую Илье Репину

Среди участников проекта — Русский музей и Третьяковская галерея, ГМИИ им. Пушкина и Нижегородский государственный художественный музей и даже Национальный художественный музей Республики Беларусь. Кураторы ставят задачу рассказать о том, как Илья Репин тщательно готовился к созданию каждого полотна, прорабатывая детали предметного мира.

В музее напоминают, что художник, задумав определённую работу, изучал историческую литературу, консультировался с историками и этнографами, собирал предметы быта и костюмы для персонажей. Часть таких предметов сохранилась в собрании «Пенатов». Среди них — верхняя одежда запорожцев, фитильное ружьё и торбан (бандура), изображённые на картине «Запорожцы». Будут на экспозиции и расписанные художником от руки сапоги, которые вы найдёте на картине «Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года».

Изучение предметов, изображённых на картинах Репина, позволяет уточнить атрибуцию: так, ваза работы Михаила Врубеля на портрете Натальи Нордман из собрания НИМ РАХ помогла установить, что картина написана не в Италии, а в «Пенатах». А иногда, изучая предметы на картинах, можно установить их происхождение: например, мавританский стул из собрания «Пенатов» вы найдёте в «Негритянке», написанной во время пенсионерской поездки в Париж, — следовательно, художник приобрёл его во французской столице и хранил всю жизнь.