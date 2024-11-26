Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+6°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +4

2 м/c,

южн.

 757мм 79%
Подробнее
4 Пробки
USD 103,79
EUR 108,87
Рейтинг вузов «Фонтанки»
Верфи укрупняются
Промышленный Петербург
Владимиру Яковлеву 80 лет
Кто заработал на оружии
Алена Апина на концерте
Рейтинги "Фонтанки"
Афиша Plus Музей Академии художеств приглашает на большую выставку, посвящённую Илье Репину

Музей Академии художеств приглашает на большую выставку, посвящённую Илье Репину

802
Написать комментарий

Формат выставки «Репин. Детали» заявлен как уникальный: работы мастера будут сопровождать произведения декоративно-прикладного искусства, костюма и быта из собрания Музея-усадьбы «Пенаты».

автопортрет Репина

Среди участников проекта — Русский музей и Третьяковская галерея, ГМИИ им. Пушкина и Нижегородский государственный художественный музей и даже Национальный художественный музей Республики Беларусь. Кураторы ставят задачу рассказать о том, как Илья Репин тщательно готовился к созданию каждого полотна, прорабатывая детали предметного мира.

В музее напоминают, что художник, задумав определённую работу, изучал историческую литературу, консультировался с историками и этнографами, собирал предметы быта и костюмы для персонажей. Часть таких предметов сохранилась в собрании «Пенатов». Среди них — верхняя одежда запорожцев, фитильное ружьё и торбан (бандура), изображённые на картине «Запорожцы». Будут на экспозиции и расписанные художником от руки сапоги, которые вы найдёте на картине «Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года».

Изучение предметов, изображённых на картинах Репина, позволяет уточнить атрибуцию: так, ваза работы Михаила Врубеля на портрете Натальи Нордман из собрания НИМ РАХ помогла установить, что картина написана не в Италии, а в «Пенатах». А иногда, изучая предметы на картинах, можно установить их происхождение: например, мавританский стул из собрания «Пенатов» вы найдёте в «Негритянке», написанной во время пенсионерской поездки в Париж, — следовательно, художник приобрёл его во французской столице и хранил всю жизнь.

+2

Также на выставке будут репинские береты, скатерти, шапочка с вышивкой ручной работы, рыцарские доспехи, драпировки и кресло с красной бархатной обивкой, которое изображено на многих репинских портретах. В музее отмечают, что сопоставление предметов с картин, которые имеют интересную историю создания и бытования, — один из принципов художественного показа, и таким оригинальным образом МАХ отмечает 180-летие со дня рождения Ильи Репина.

Выставка «Репин. Детали» пройдёт в Парадных залах Музея Академии художеств с 29 ноября 2024 по 29 марта 2025.

0+

ПО ТЕМЕ
Илья Репин Академия художеств
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК Lake City
26 ноября, 13:50
Новости компаний
ГК «ПСК» шестой год подряд в числе надёжных застройщиков России
26 ноября, 13:45
Новости компаний
Концерн «Алмаз — Антей» провел в Санкт-Петербурге конференцию «Радионавигация и время 2024»
26 ноября, 11:55
ТОП 5
Новости компаний
Setl Group открыл проектное финансирование на строительство ЖК Lake City
26 ноября, 13:50
ГК «ПСК» шестой год подряд в числе надёжных застройщиков России
26 ноября, 13:45
Концерн «Алмаз — Антей» провел в Санкт-Петербурге конференцию «Радионавигация и время 2024»
26 ноября, 11:55
Setl Group выплатил 8-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-03
25 ноября, 17:00
«Ленстройтрест» в четвертый раз подряд в числе надежных застройщиков страны
25 ноября, 15:25
Наше Радио-Санкт-Петербург – дважды лауреат премии «Радиомания-2024»
25 ноября, 14:51
ЖК «Бионика Заповедная» получил международную архитектурно-дизайнерскую премию
25 ноября, 11:35
Колоноскопия и анализ на скрытую кровь: врачи рассказали о способах диагностики рака кишечника на ранней стадии
24 ноября, 18:00
Поправимое дело: врачи рассказали, какие проблемы решает пластика живота и когда пора ее делать
23 ноября, 18:00
Николай Басков спел для «Героев нашего времени» в БКЗ «Октябрьский»
23 ноября, 13:35
Совмещать материнство и бизнес проще с господдержкой
22 ноября, 22:05
Царскосельские холмы: дружелюбная среда для жителей и их питомцев
22 ноября, 18:00