Пожар на предприятии после атаки БПЛА в Калуге потушили

В Калуге к утру 25 ноября ликвидировали пожар на территории промышленного предприятия, который начался из-за падения обломков БПЛА. Пострадавших, по предварительным данным, нет. В общей сложности за ночь в регионе ПВО уничтожила восемь беспилотников, сообщает губернатор области Владислав Шапша.

В Курской области силы ПВО за ночь сбили семь ракет и семь БПЛА самолетного типа, информирует губернатор региона Алексей Смирнов.