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Происшествия Беспилотники долетели до Калуги. После атаки на предприятии начался пожар

Беспилотники долетели до Калуги. После атаки на предприятии начался пожар

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3 комментария

Три беспилотника долетели до Калуги ночью 25 ноября и были сбиты на окраине города. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

По информации главы региона, на территории промышленного предприятия возникло возгорание из-за «падения обломков БПЛА». По предварительной информации, обошлось без пострадавших. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и оперативная группа.

Глава региона не уточнил, о каком предприятии идет речь, но по сведениям местным телеграм-каналов, крупный пожар начался на НПЗ сразу после атаки дронов и последовавшего за ней взрыва. По неподтвержденной информации, загорелся резервуар на одном из нефтезаводов.

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Калуга Владислав Шапша Атака беспилотников БПЛА Пожар
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Комментарии
4
Klaustrofobik
6 минут
И лисички взяли спички....
Klaustrofobik
39 минут
Чьи беспилотники и почему считается указывать не надо.
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