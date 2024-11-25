Беспилотники долетели до Калуги. После атаки на предприятии начался пожар

Три беспилотника долетели до Калуги ночью 25 ноября и были сбиты на окраине города. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

По информации главы региона, на территории промышленного предприятия возникло возгорание из-за «падения обломков БПЛА». По предварительной информации, обошлось без пострадавших. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и оперативная группа.

Глава региона не уточнил, о каком предприятии идет речь, но по сведениям местным телеграм-каналов, крупный пожар начался на НПЗ сразу после атаки дронов и последовавшего за ней взрыва. По неподтвержденной информации, загорелся резервуар на одном из нефтезаводов.