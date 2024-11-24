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Общество Оппозиция в Тбилиси организовала новый митинг против результатов парламентских выборов

Оппозиция в Тбилиси организовала новый митинг против результатов парламентских выборов

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5 комментариев

Представители оппозиционных партий Грузии, их сторонники, а также гражданские активисты организовали митинг на площади Республики в центре Тбилиси. Оппозиция выражает несогласие с результатами парламентских выборов, прошедших 26 октября. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщает «Sputnik Грузия».

Днем 24 ноября в столице Грузии начался марш женщин, протестовавших против, по их мнению, сфальсифицированных парламентских выборов и «масштабной волны эмиграции». Оппозиционно настроенные участницы акции прошли от площади Свободы к резиденции основателя и председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. В связи с проведением марша был перекрыт участок улицы Леонидзе в центре Тбилиси.

Позже марш женщин в Тбилиси сменился демонстрацией представителей академического сообщества — профессоров и преподавателей. Протестующие отмечали, что состоявшиеся парламентские выборы были сфальсифицированы, и выразили желание интегрироваться в Европу.

К вечеру воскресенья сторонники оппозиции организовали митинг на площади Республики. Судя по видео, распространяющимся в соцсетях, представители оппозиции заполнили всю проезжую часть площади. Митингующие держат в руках транспаранты, а также флаги Грузии и Европейского союза. Ожидается, что к протестному митингу в столице присоединится еще больше сторонников оппозиции из других регионов, в связи с чем на автомагистралях, ведущих в Тбилиси, уже образуются пробки.

Отмечается, что от Республики недовольные результатами голосования намерены отправиться к зданию парламента, чтобы остаться там на ночь и с утра подельника, 25 ноября, добиваться пересмотра итогов парламентских выборов. В настоящее время из-за митинга заблокирован проспект Руставели. Водители, пытающиеся вернуться домой, вынуждены разворачиваться и искать другие маршруты.

Между тем Министерство внутренних дел Грузии напомнило, что с октября 2024 года блокирование стратегических или особо важных объектов, включая здание парламента, запрещено законом и может грозить уголовным преследованием.

«Мы предупреждаем участников и организаторов планируемого митинга не выходить за установленные законом рамки собраний/манифестаций и воздерживаться от противоправных действий. В противном случае полиция примет все необходимые законные меры для их предотвращения», — отмечается в заявлении МВД страны.

Напомним, выборы в парламент Грузии состоялись 26 октября. По данным ЦИК, после завершения подсчета данных избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта» получила 53,91%. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Грузинская оппозиция оказалась не согласна с результатами. В ответ на это премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что все обвинения в подтасовке итогов парламентских выборов являются ложными, а отказ грузинских оппозиционных партий признавать итоги выборов — это попытка оправдаться перед избирателями. С победой его поздравил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В Тбилиси сторонники оппозиции 28 октября начали собираться на акцию против результатов парламентских выборов. На митинге грузинская оппозиция потребовала повторных выборов в парламент, которые «должна провести „международная администрация“», заявил один из лидеров партии «Единство — Национальное движение» Георгий Вашадзе. Он подчеркнул, что никаких переговоров с властью оппозиция вести не будет. 18 ноября в центре Тбилиси протестующие против итогов парламентских выборов установили баррикады из мешков с песком и мусорных урн. Протесты оппозиции продолжались более 24 часов.

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Грузия Оппозиция Митинг Акция протеста Выборы
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Комментарии
5
Сила в Правде!!
36 минут
пора заканчивать с ними европа и нато ждут свободную грузию.
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