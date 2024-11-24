Панды Луми и Пюрю вернулись обратно в Китай. Финский зоопарк не осилил их содержание

Панды Луми и Пюрю — «Снег» и «Вьюга» по-фински — вернулись обратно в Китай. Животные прожили в финском зоопарке Яхтяри чуть менее семи лет. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщает Yle.



Как передает издание со ссылкой на источники, несмотря на снежную погоду, поездка бамбуковых медведей была спокойной. После путешествия Луми и Пюрю доставили в центр по охране панд в Китае. По словам сотрудников ветслужбы, животные чувствуют себя отлично.



Изначально договор аренды двух гигантских бамбуковых медведей был заключен между Финляндией и Китаем на 15 лет, но в сентябре текущего года было решено, что животные вернутся на родину раньше. Для финского зоопарка, доходы которого сильно пострадали во время пандемии, их содержание оказалось чересчур накладным. В связи с этим теперь перевезенные животные станут частью программы по сохранению гигантских панд в КНР.



Ранее «Фонтанка» писала о начале возвращения гигантских бамбуковых медведей Луми и Пюрю в Китай. Панды покидали Финляндию в такую же снежную погоду, какой их встречала Финляндия в начале 2018 года. Луми и Пюрю перенесли восьмичасовой перелет на самолете из аэропорта Хельсинки — Вантаа. В полете их сопровождали воспитатели, специально прибывшие из Китая, и финский работник зоопарка Яхтяри. Конечным пунктом назначения стал центр по охране панд.



Большие панды давно стали символом дипломатического сотрудничества. Китай сдает бамбуковых медведей в аренду в знак дружбы между странами. Начиная с 1984 года зарубежные государства могут арендовать больших панд у Китая на десять лет, заплатив стране от 250 тысяч до 1 миллиона долларов за каждую пару особей, такую традицию называют панда-дипломатией. В России тоже живут панды из Китая — самца Жуи и самку Диндин передали Московскому зоопарку в 2019 году в честь 70-летия установления дипломатических отношений между РФ и Поднебесной.