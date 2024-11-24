Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода

облачно, без осадков

ощущается как -4

4 м/c,

ю-з.

 759мм 84%
Подробнее
2 Пробки
USD 102,58
EUR 107,43
Обыски по делу о госизмене
Куда пойти на выходных
Что будет с ценами и ставкой
Промышленный Петербург
Что известно про "Орешник"
Что будет после удара по Днепру
Газпром переезжает
Новый глава КГИОП
Финляндия Панды Луми и Пюрю вернулись обратно в Китай. Финский зоопарк не осилил их содержание

Панды Луми и Пюрю вернулись обратно в Китай. Финский зоопарк не осилил их содержание

1 163
11 комментариев

Панды Луми и Пюрю — «Снег» и «Вьюга» по-фински — вернулись обратно в Китай. Животные прожили в финском зоопарке Яхтяри чуть менее семи лет. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщает Yle.

Как передает издание со ссылкой на источники, несмотря на снежную погоду, поездка бамбуковых медведей была спокойной. После путешествия Луми и Пюрю доставили в центр по охране панд в Китае. По словам сотрудников ветслужбы, животные чувствуют себя отлично.

Изначально договор аренды двух гигантских бамбуковых медведей был заключен между Финляндией и Китаем на 15 лет, но в сентябре текущего года было решено, что животные вернутся на родину раньше. Для финского зоопарка, доходы которого сильно пострадали во время пандемии, их содержание оказалось чересчур накладным. В связи с этим теперь перевезенные животные станут частью программы по сохранению гигантских панд в КНР.

Ранее «Фонтанка» писала о начале возвращения гигантских бамбуковых медведей Луми и Пюрю в Китай. Панды покидали Финляндию в такую же снежную погоду, какой их встречала Финляндия в начале 2018 года. Луми и Пюрю перенесли восьмичасовой перелет на самолете из аэропорта Хельсинки — Вантаа. В полете их сопровождали воспитатели, специально прибывшие из Китая, и финский работник зоопарка Яхтяри. Конечным пунктом назначения стал центр по охране панд.

Большие панды давно стали символом дипломатического сотрудничества. Китай сдает бамбуковых медведей в аренду в знак дружбы между странами. Начиная с 1984 года зарубежные государства могут арендовать больших панд у Китая на десять лет, заплатив стране от 250 тысяч до 1 миллиона долларов за каждую пару особей, такую традицию называют панда-дипломатией. В России тоже живут панды из Китая — самца Жуи и самку Диндин передали Московскому зоопарку в 2019 году в честь 70-летия установления дипломатических отношений между РФ и Поднебесной.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Панды Финляндия Китай
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
11
3386275423
54 минуты
чухoнцы себя то содержать не в силах аж под нату легли, куда им две панды
Evil Dogooder
34 минуты
СВЕРХДЕРЖАВА НЕ СМОГЛА ПРОКОРМИТЬ 2 (ДВУХ!) ТРАВОЯДНЫХ МЕДВЕДЕЙ.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Поправимое дело: врачи рассказали, какие проблемы решает пластика живота и когда пора ее делать
23 ноября, 18:00
Новости компаний
Николай Басков спел для «Героев нашего времени» в БКЗ «Октябрьский»
23 ноября, 13:35
Новости компаний
Совмещать материнство и бизнес проще с господдержкой
22 ноября, 22:05
ТОП 5
Новости компаний
Поправимое дело: врачи рассказали, какие проблемы решает пластика живота и когда пора ее делать
23 ноября, 18:00
Николай Басков спел для «Героев нашего времени» в БКЗ «Октябрьский»
23 ноября, 13:35
Совмещать материнство и бизнес проще с господдержкой
22 ноября, 22:05
Царскосельские холмы: дружелюбная среда для жителей и их питомцев
22 ноября, 18:00
Продажи в проекте «А101 Лаголово» выросли в октябре почти на 75%
22 ноября, 17:30
Группа Аквилон приобрела второй участок в г. Иваново
22 ноября, 16:30
Квартиры с видом на Неву от «Группы ЛСР»
22 ноября, 16:20
«Группа ЛСР» выводит в продажу новый дом «Пейзажного квартала»
22 ноября, 16:05
Новый дом в Пулково Lake от «Группы ЛСР»
22 ноября, 15:30
Ландшафтный эколог и ТГ- чат службы охраны: чем удивляют современные УК
22 ноября, 13:30
Оплатившим задолженность потребителям спишут начисленные пени
22 ноября, 12:50
Девятый корпус ЖК «Наука» компании «ТРЕСТ» введён в эксплуатацию
21 ноября, 17:00