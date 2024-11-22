Финские панды отправились обратно в Китай. Их содержание оказалось слишком накладным

Панды Луми и Пюрю — «Снег» и «Вьюга» по-фински — прибывшие из Китая в Финляндию в январе 2018 года, отправились в обратный путь спустя без малого семь лет после приезда. Об этом 22 ноября пишет издание Yle со ссылкой на информацию зоопарка Яхтяри.
Изначально договор аренды двух гигантских бамбуковых медведей был заключен на 15 лет, но в сентябре текущего года было решено, что животные вернутся на родину раньше. Для зоопарка, доходы которого сильно пострадали во время пандемии, их содержание оказалось чересчур накладным. На уход за Луми и Пюрю требовалось около 1,5 миллиона евро в год.
Неудачными оказались и попытки получить от них потомство.
Отмечается, что панды покидают Финляндию в такую же снежную погоду, какой их встречала Финляндия в начале 2018 года.
Вначале два огромных грузовика с бамбуковыми медведями проделают путь в сотни километров до аэропорта Хельсинки-Вантаа, затем Луми и Пюрю предстоит перенести еще восьмичасовой перелет на самолете. В полете их будут сопровождать воспитатели, специально прибывшие из Китая, и финский работник зоопарка Яхтяри. Конечным пунктом назначения является центр по охране панд.
Большие панды давно стали символом дипломатического сотрудничества. Китай сдает бамбуковых медведей в аренду в знак дружбы между странами. Начиная с 1984 года зарубежные государства могут арендовать больших панд у Китая на десять лет, заплатив стране от 250 тыс. до 1 млн долларов за каждую пару особей, такую традицию называют панда-дипломатией.
В России тоже живут панды из Китая — самца Жуи и самку Диндин передали Московскому зоопарку в 2019 году в честь 70-летия установления дипломатических отношений между РФ и Поднебесной.
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