Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+1°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -4

5 м/c,

южн.

 745мм 79%
Подробнее
3 Пробки
USD 102,58
EUR 107,43
Что будет после удара "Орешником"
Куда пойти на выходных
Газпром переезжает
Удар баллистической ракетой
Дом Радио
Новый глава КГИОП
Промышленный Петербург
Вода в Петербурге
Финляндия Финские панды отправились обратно в Китай. Их содержание оказалось слишком накладным

Финские панды отправились обратно в Китай. Их содержание оказалось слишком накладным

1 044
5 комментариев

Панды Луми и Пюрю — «Снег» и «Вьюга» по-фински — прибывшие из Китая в Финляндию в январе 2018 года, отправились в обратный путь спустя без малого семь лет после приезда. Об этом 22 ноября пишет издание Yle со ссылкой на информацию зоопарка Яхтяри.

Изначально договор аренды двух гигантских бамбуковых медведей был заключен на 15 лет, но в сентябре текущего года было решено, что животные вернутся на родину раньше. Для зоопарка, доходы которого сильно пострадали во время пандемии, их содержание оказалось чересчур накладным. На уход за Луми и Пюрю требовалось около 1,5 миллиона евро в год.

Неудачными оказались и попытки получить от них потомство.

Отмечается, что панды покидают Финляндию в такую же снежную погоду, какой их встречала Финляндия в начале 2018 года.

Вначале два огромных грузовика с бамбуковыми медведями проделают путь в сотни километров до аэропорта Хельсинки-Вантаа, затем Луми и Пюрю предстоит перенести еще восьмичасовой перелет на самолете. В полете их будут сопровождать воспитатели, специально прибывшие из Китая, и финский работник зоопарка Яхтяри. Конечным пунктом назначения является центр по охране панд.

Большие панды давно стали символом дипломатического сотрудничества. Китай сдает бамбуковых медведей в аренду в знак дружбы между странами. Начиная с 1984 года зарубежные государства могут арендовать больших панд у Китая на десять лет, заплатив стране от 250 тыс. до 1 млн долларов за каждую пару особей, такую традицию называют панда-дипломатией.

В России тоже живут панды из Китая — самца Жуи и самку Диндин передали Московскому зоопарку в 2019 году в честь 70-летия установления дипломатических отношений между РФ и Поднебесной.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Финляндия Панды Китай Яхтяри
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
SwampWolf
55 минут
Представляю, как расстраиваются работники, с ними занимавшиеся. К постоянным подопечным привязываешься не меньше, чем к своим домашним животным
Zet
37 минут
а зачем их в аэропорт везти на двух огромных грузовиках?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Царскосельские холмы: дружелюбная среда для жителей и их питомцев
22 ноября, 18:00
Новости компаний
Продажи в проекте «А101 Лаголово» выросли в октябре почти на 75%
22 ноября, 17:30
Новости компаний
Группа Аквилон приобрела второй участок в г. Иваново
22 ноября, 16:30
ТОП 5
Новости компаний
Царскосельские холмы: дружелюбная среда для жителей и их питомцев
22 ноября, 18:00
Продажи в проекте «А101 Лаголово» выросли в октябре почти на 75%
22 ноября, 17:30
Группа Аквилон приобрела второй участок в г. Иваново
22 ноября, 16:30
Квартиры с видом на Неву от «Группы ЛСР»
22 ноября, 16:20
«Группа ЛСР» выводит в продажу новый дом «Пейзажного квартала»
22 ноября, 16:05
Новый дом в Пулково Lake от «Группы ЛСР»
22 ноября, 15:30
Ландшафтный эколог и ТГ- чат службы охраны: чем удивляют современные УК
22 ноября, 13:30
Оплатившим задолженность потребителям спишут начисленные пени
22 ноября, 12:50
Девятый корпус ЖК «Наука» компании «ТРЕСТ» введён в эксплуатацию
21 ноября, 17:00
МегаФон обеспечил связью первый в России «медицинский город»
21 ноября, 17:00
GloraX получил разрешение на строительство первой очереди нового жилого комплекса во Владимире
21 ноября, 15:15
Дома петербуржцев становятся умнее
21 ноября, 13:47