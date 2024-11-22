Финские панды отправились обратно в Китай. Их содержание оказалось слишком накладным

Панды Луми и Пюрю — «Снег» и «Вьюга» по-фински — прибывшие из Китая в Финляндию в январе 2018 года, отправились в обратный путь спустя без малого семь лет после приезда. Об этом 22 ноября пишет издание Yle со ссылкой на информацию зоопарка Яхтяри.

Изначально договор аренды двух гигантских бамбуковых медведей был заключен на 15 лет, но в сентябре текущего года было решено, что животные вернутся на родину раньше. Для зоопарка, доходы которого сильно пострадали во время пандемии, их содержание оказалось чересчур накладным. На уход за Луми и Пюрю требовалось около 1,5 миллиона евро в год.