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Происшествия Четыре региона России ночью атаковали БПЛА. По Курской области ударили ракетами

Четыре региона России ночью атаковали БПЛА. По Курской области ударили ракетами

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6 комментариев

Тридцать четыре украинских беспилотника самолетного типа были перехвачены и уничтожены прошедшей ночью над территорией четырех регионов России. Такие сведения приводит Министерство обороны России 24 ноября.

По информации военного ведомства, большая часть атаковавших беспилотников — двадцать семь — была перехвачена над Курской областью, еще четыре БПЛА были сбиты над Липецкой областью, два — над Белгородской областью и один — над Орловской областью.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов также сообщил об отражении атаки дронов в 01:45, однако, по его информации, помимо БПЛА были сбиты и две украинские ракеты. Тип ракет он не уточнил, но военкоры предположили, что это вновь могло быть около 5 иностранных дальнобойных ракет: ATACMS или крылатые ракеты Storm Shadow. Официально эта информация не подтверждалась.

О повреждениях и пострадавших ни губернатор, ни Минобороны не сообщили.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов отчитался об отражении атаки БПЛА в 08:02 — по его сведениям, жертв и пострадавших нет.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил уничтожение беспилотника в 09:20. «Пострадавших и разрушений нет», — написал он.

Владимир Путин 21 ноября в специальном обращении заявил, что удар по Украине новой баллистической ракетой средней дальности «Орешник» был нанесен в ответ на удары по военным объектам РФ в Брянской и Курской областях западными ракетами ATACMS и Storm Shadow.

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ПО ТЕМЕ
Атака беспилотников БПЛА Дроны Курская область Алексей Смирнов Минобороны России Липецкая область Игорь Артамонов Ракеты ATACMS
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Комментарии
6
Шер$тефобб
1 час
пора уже Кузькину мать показывать, чего ждать-то
Daster
34 минуты
Орешник не помог
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