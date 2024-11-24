Четыре региона России ночью атаковали БПЛА. По Курской области ударили ракетами

Тридцать четыре украинских беспилотника самолетного типа были перехвачены и уничтожены прошедшей ночью над территорией четырех регионов России. Такие сведения приводит Министерство обороны России 24 ноября.

По информации военного ведомства, большая часть атаковавших беспилотников — двадцать семь — была перехвачена над Курской областью, еще четыре БПЛА были сбиты над Липецкой областью, два — над Белгородской областью и один — над Орловской областью.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов также сообщил об отражении атаки дронов в 01:45, однако, по его информации, помимо БПЛА были сбиты и две украинские ракеты. Тип ракет он не уточнил, но военкоры предположили, что это вновь могло быть около 5 иностранных дальнобойных ракет: ATACMS или крылатые ракеты Storm Shadow. Официально эта информация не подтверждалась.

О повреждениях и пострадавших ни губернатор, ни Минобороны не сообщили.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов отчитался об отражении атаки БПЛА в 08:02 — по его сведениям, жертв и пострадавших нет.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил уничтожение беспилотника в 09:20. «Пострадавших и разрушений нет», — написал он.

Владимир Путин 21 ноября в специальном обращении заявил, что удар по Украине новой баллистической ракетой средней дальности «Орешник» был нанесен в ответ на удары по военным объектам РФ в Брянской и Курской областях западными ракетами ATACMS и Storm Shadow.