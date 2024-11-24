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Общество Спорт Чемпион «Битвы роботов» из Петербурга: призовые потратим на ремонт

Чемпион «Битвы роботов» из Петербурга: призовые потратим на ремонт

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Команда Daddy bots из Петербурга победила в международном спортивно-техническом чемпионате «Битва роботов», одолев чемпионов прошлого года — Fierce Roc из китайского города Шэньчжэнь. В финале отечественный боевой робот по имени «Папочка» показал сопернику из Поднебесной, кто тут отец. Да так, что последний буквально сгорел на работе.

Такое имя робот получил случайно. Как ранее рассказывал капитан Daddy bots Артем Юмашев, это было первое слово, которое произнесла его дочка, увидев 100-килограммовую машину. Участники команды по совместительству работают инженерами Мариинского театра. Это не первый их турнир, и не первое призовое место, но победа — первая.

«Фонтанка» поговорила с Артемом Юмашевым о том, как она ощущается. Звонок застал его в момент, когда он раздавал автографы. В ледовом дворце «Арена Мытищи», где весь день бились роботы, все еще шумно и кипит жизнь.

— Как ваши впечатления от турнира?

— Невероятные впечатления. Мы к этому шли очень долгое время. Желание победить в подобном турнире было с самого детства, когда мы видели что-то подобное на телевидении, а теперь благодаря Минцифры у нас в России [проходят] такие соревнования, и сейчас они одни из ведущих. Мы стали чемпионами, победив в финале предыдущего чемпиона — это многого стоит. Мы заняли эту вершину после такой сильной команды.

— Вы же участвовали и в прошлом году, верно? Как вы оцениваете свой прогресс?

— Да, мы участвовали в прошлом году на таком же турнире. Тогда вылетели в первом же этапе, но реабилитировались на суперфинале, на который нас пригласили из-за ярких выступлений. На суперфинале мы заняли второе место, и следующим шагом надо было становиться с чемпионами. Невероятно, как у нас именно это и получилось.

— Это очень здорово. А кто из соперников вам больше всего запомнился, может быть, удивил чем-то?

— Самые сильные соперники — это все-таки полуфинал и финал. Мы везли двух роботов. После каждого из них (соперников — прим.ред.) приходилось выставлять нового, потому что робот испытывал очень сильные повреждения, после которых без долгой подготовки его не стоит выпускать. Бой с петербургской командой «Всеядные», которые в итоге заняли третье место, был очень сильный. Очень сильная команда. И финал, конечно же, с командой из Китая Fierce Roc — это тоже сильнейший бой.

— Что на кону? Какие теперь призы вы получите?

—  За первое место мы получим 3 миллиона рублей и, скорее всего, путевку в суперфинал.

— То есть ещё будут соревнования?

— Да, суперфинал планируется в Объединенных Арабских Эмиратах, в Дубае. Примерно через год. Скорее всего, отбирать команды будут уже скоро, чтобы все успели подготовиться. Туда выбирают только победителей из первой тройки. Там будет [представлено] максимальное количество разных стран.

— Три миллиона уже придумали, куда потратите?

— На самом деле мы не планировали заранее, конечно же, делить, [не представляли], как все это будет, но, безусловно, какая-то часть денег пойдет на восстановление роботов, потому что они получили серьезные повреждения. Скорее всего, денег не хватит, но что-то мы сможем сделать. Часть денег потратим на то, чтобы, возможно, что-то и себе позволить.

— Как победу отпразднуете сегодня?

— Сейчас где-нибудь очень вкусно поедим, попьем. Крепко-крепко выспимся после длительных подготовок.

В полуфинале «Битвы роботов» было несколько команд из Петербурга. Помимо упомянутых выше Daddy bots и «Всеядных», которая состоит из студентов-инженеров Политехнического университета Петра Великого, в категории до 1,5 кг участвовала команда БРПЛ из Всеволожского кванториума Ленобласти. До пьедестала почета их мини-роботу Перчику (Bell pepper) не хватило чуть-чуть — он занял четвертое место.

Беседовала Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру».

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Комментарии
1
Гость
1 минута
Раньше такую фигню показывали на "дальних" каналах телевидения. А теперь прям корм для Илиты...
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