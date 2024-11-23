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Образ жизни Готовимся к зиме. Эти 3 правила спасут ваши волосы во время морозов

Готовимся к зиме. Эти 3 правила спасут ваши волосы во время морозов

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4 комментария

Холод, сухой воздух, перепады температуры — зимой наши волосы подвергаются настоящим испытаниям. Но если вы будете соблюдать простые правила ухода, то сможете сохранить их здоровье и красоту. Полезными советами делятся коллеги из Woman.ru и «Доктора Питера».

Три правила ухода за волосами

Обязательно носите шапку

Многие женщины с подросткового возраста отказываются от шапок, считая, что это портит стиль и прическу. Однако из-за отсутствия головного убора в холодное время года у вас могут начать выпадать волосы.

— Волосы страдают в любую погоду. Летом их главным врагом становится ультрафиолет. Не случайно в солярии волосы рекомендуют закрывать полотенцем или специальной шапочкой. В противном случае они теряют влагу и пересушиваются. Зимой в большей степени страдают волосяные фолликулы. При перепаде температур происходит спазм сосудов, из-за чего ухудшается питание луковиц волос, — объясняет трихолог, косметолог Анастасия Храмович.

Помните: защитить одну лишь макушку от холода — недостаточно. Обладательницам длинных волос лучше прятать их под воротник верхней одежды. Так волосы будут меньше путаться и не станут слишком ломкими.

Обеспечьте волосы питанием

Зимой волосы нуждаются в особом уходе и дополнительной защите. Эксперты в области красоты рекомендуют с наступлением холодов добавить в арсенал косметических средств питательные сыворотки и спреи.

Низкие температуры способствуют потере влаги, это делает волосы сухими и ломкими. Дополнительный уход поможет сохранить их здоровье и привлекательный вид.

— Сделать сушку менее вредной и в целом улучшить состояние волос поможет правильная последовательность мытья головы. После использования шампуня обязательно нужно использовать маску по типу и потребностям волос, а на завершающем этапе — кондиционер. Он поможет пригладить чешуйки кутикулы волос, раскрывшиеся в процессе мытья. Кроме того, влажные волосы не следует слишком сильно растирать полотенцем, — говорит Анастасия Храмович.

Не забывайте об увлажнении

С наступлением осени и до самого конца зимы отопление в российских домах работает на полную мощность. В результате воздух становится сухим. Это негативно отражается на состоянии кожи и волос, лишая их влаги. Для улучшения микроклимата в помещении можно установить увлажнитель воздуха.

Полотенце или фен: что выбрать?

Как отмечает трихолог Храмович, вопрос способа сушки волос не так прост, как кажется:

— Естественную сушку традиционно считают более полезной для волос, но есть и противоположная точка зрения. Противники естественной сушки утверждают, что в мокром состоянии основная часть волоса увеличивается в объеме. В результате кутикула — внешний защитный слой волоса — начинает растягиваться и деформируется. Чем чаще и дольше волосы остаются мокрыми, тем слабее и тоньше становится кутикула.

Однако каких-либо масштабных и всесторонних исследований на этот счет не проводилось. Так что широкого распространения в трихологии эта теория пока не получила. С точки зрения медицины естественная сушка наносит волосам меньше вреда по сравнению с феном.

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Комментарии
4
Igor_SPb
1 час
Может просто наголо сбривать? И никаких проблем, никакой ломкости, сухости, за воротник закладывать... "питательные сыворотки и спреи", "использовать маску", "установить увлажнитель воздуха" - а мужчинам что делать, тоже сыворотки и маски? "из-за отсутствия головного убора в холодное время года у вас могут начать выпадать волосы" - а из-за наличия головного убора они прижимаются к голове, становятся сальными и тоже выпадают. Пока они чистые и сухие, нормально выглядят, не ломаются и не выпадают, а как становятся "сальными", так начинают выпадать.
Гость
2 часа
не выбрасывайте банки от консервов - из них можно сделать свечи.
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