«Ужасная эскалация». Олаф Шольц высказался по поводу новой российской ракеты «Орешник»

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал «ужасной эскалацией» испытание Россией новой ракеты «Орешник». Об этом Шольц заявил во время выступления в Берлине на конгрессе Социал-демократической партии Германии. 22 ноября его слова передает газета Stuttgarter Zeitung.

Олаф Шольц заявил, что сейчас необходимо позаботиться о том, чтобы конфликт между Россией и Украиной не перерос в конфликт между Россией и НАТО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о запуске «Орешника», уточнил, что «возможности российская сторона четко продемонстрировала». Помимо этого, говоря о диалоге с Западом, Песков отметил, что Россия к нему готова. «С целью избежания дальнейшей эскалации и с целью выхода на мирную траекторию», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

В ночь на 21 ноября Вооруженные силы России нанесли удар по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске, в том числе и баллистической ракетой «Орешник». Президент РФ Владимир Путин накануне выступил с заявлением. Подробности читайте здесь.