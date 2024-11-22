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Общество «Ужасная эскалация». Олаф Шольц высказался по поводу новой российской ракеты «Орешник»

«Ужасная эскалация». Олаф Шольц высказался по поводу новой российской ракеты «Орешник»

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34 комментария

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал «ужасной эскалацией» испытание Россией новой ракеты «Орешник». Об этом Шольц заявил во время выступления в Берлине на конгрессе Социал-демократической партии Германии. 22 ноября его слова передает газета Stuttgarter Zeitung.

Олаф Шольц заявил, что сейчас необходимо позаботиться о том, чтобы конфликт между Россией и Украиной не перерос в конфликт между Россией и НАТО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о запуске «Орешника», уточнил, что «возможности российская сторона четко продемонстрировала». Помимо этого, говоря о диалоге с Западом, Песков отметил, что Россия к нему готова. «С целью избежания дальнейшей эскалации и с целью выхода на мирную траекторию», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

В ночь на 21 ноября Вооруженные силы России нанесли удар по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске, в том числе и баллистической ракетой «Орешник». Президент РФ Владимир Путин накануне выступил с заявлением. Подробности читайте здесь.

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Комментарии
34
282694747
1 час
Бедные немцы и это их лидер?
Cashmare
1 час
интересно, а спуск в метро на эскалаторе, это эскалация или деэскалация?
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